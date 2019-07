Trucos para limpiar la casa en verano (sin cansarte demasiado)

Tener un hogar limpio garantiza una mayor calidad de vida, mejor humor y mejor descanso. En Bisell, sabiendo que para muchas personas limpiar en verano no es una prioridad, han preparado una serie de recomendaciones para facilitar las tareas. Lo más importante es la planificación y organización.

¿En qué consiste la limpieza de verano?

Básicamente es la limpieza a fondo que se realiza de toda la vivienda coincidiendo con la época estival. Para llevarla a cabo lo ideal es empezar ventilando bien y seguir con un buen repaso en todas las habitaciones de dentro afuera, incluidos los interiores de los armarios. Cocina, baños, tapicería, interior de armarios y cajones y trastero son las principales estancias que se destacan para esta limpieza. «Hay que crear una estrategia para la limpieza y organizarla de forma progresiva. Lo mejor es en fases porque si es de una sola vez, será tan pesada que no la realizarás al completo», explica Gerardo Montoiro, gerente de la empresa en España.

Antes de empezar es mejor programar los días de dedicación a la limpieza, establecer el orden de habitaciones, preparar los productos que necesites para la limpieza y buena música para mejorar la motivación.

Planea un verano rodeado de orden

En cada habitación, la limpieza es mejor realizarla en el sentido de las agujas del reloj, además, también es el momento para deshacerse de todo lo que no se usa o no sirve: deja solo lo que usas a diario. «Sé sincero y vacía el hogar de cosas que no necesitas, uno de nuestros lemas es menos es más», explica Montoiro. Se consigue más espacio, menos polvo y el orden se notará de forma inmediata.

Armarios

Esta parte de la casa requiere una limpieza continua y profunda. Hay que sacar todos los objetos que haya, limpiarlos y secarlos bien. Eso hará que duren más tiempo limpios y se pueda volver a guardar de nuevo la ropa y objetos de forma ordenada.

¿Barrer o aspirar?

Por mucho que se barra siempre quedan restos de polvo, por eso, es necesario el uso de un buen aspirador, sobre todo, para esas zonas en las que se necesita un refuerzo extra. Un buen aliado tecnológico sirve para limpiar correctamente el canapé, el colchón, el sofá, las alfombras, en definitiva, todos los textiles. Lo importante es eliminar el polvo y cualquier mancha de forma permanente y eficazmente. También, hay que aspirar el colchón, luego se puede girar y cambiar de posición si es reversible. Si se cambia su posición cada cierto tiempo, su vida útil aumenta.

Manos a la masa: la cocina

Puede que sea la zona más delicada y que más energía requiera. Todos los electrodomésticos deben limpiarse por fuera y por el interior, algo que repercutirá notablemente en el aumento de su vida útil. «En esta limpieza conjunta también hay que limpiar los azulejos, recomendamos una limpieza con vapor que ayuda a ablandar toda esa suciedad incrustada.

El baño, otra estancia importante

Otra zona complicada y laboriosa, por ello, hay que coger fuerzas y seguir con el vapor para limpiar bien el alicatado y acabar con toda la suciedad y gérmenes, tanto de azulejos como de grifería. En el baño no hay que olvidarse de los desagües, usar el producto específico para hacer una buena limpieza y eliminar todo lo que pueda causar posibles atascos.

Por último, se aconseja también limpiar las lámparas, así como los interruptores y pomos de las puertas, elementos que usamos continuamente. Son lugares que tocamos diariamente y la grasa y suciedad se van acumulando sin darnos cuenta.