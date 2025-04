Así es la irreverente cerveza hecha con trigo y ortiga de Galicia

“I am an antichrist / I am an anarchist…” cantaban los Sex Pistols en 1976 desatando un huracán punk que lo cambiaría todo. Casi medio siglo después, aquel grito de rebeldía se transforma en Galicia en una cerveza: una lager dorada, de trigo y ortiga gallega, que no busca encajar, sino romper moldes.

Así nace Anarchy Lager, la nueva creación de la firma gallega de bebidas Gures, un homenaje en forma de cerveza, irreverente y local al mítico grupo británico, que este 2025 celebra su 50 aniversario.

Presentada oficialmente este viernes en A Coruña, Anarchy Lager es mucho más que una bebida: es una declaración de intenciones. Siguiendo la estela provocadora de los autores de Anarchy in the UK y God Save The Queen, esta nueva referencia ‘craft’ aspira a convertirse en un himno para los inconformistas del paladar.

De color dorado, ligeramente velada, con una espuma blanca y abundante, esta wheat lager presume de un perfil equilibrado y fresco, resultado de la combinación de trigo gallego y ortiga autóctona, ingredientes que aportan un carácter genuino y una leve complejidad. Desde la compañía aseguran que es fácil de beber, ligera y sin apenas retrogusto.

La receta ha sido diseñada por la maestra cervecera Marta Galán, quien ha querido rendir homenaje a lo local con respeto a lo autóctono, sin renunciar a una personalidad audaz y transgresora. Con este nuevo lanzamiento, Gures consolida su apuesta por una cerveza disruptiva, atrevida y gallega.

Pero el espíritu punk no acaba en la botella. Gures acompañará el lanzamiento con una iniciativa artística bautizada como The Artnarchists, una serie de exposiciones efímeras, de hasta diez días de duración, que pondrán el foco en el arte contemporáneo local.

La primera, que se celebrará este mes de abril, reunirá por primera vez la obra de Xaime Cabanas, Jorge Cabezas y Tim Behrens, bajo el provocador título de La Santísima Trinidad. Una propuesta que, como la propia cerveza, invita a mirar desde otro ángulo, a cuestionarlo todo y a celebrar la diferencia.

Desde este fin de semana, Anarchy Lager está disponible en un centenar de locales de hostelería de A Coruña, dispuesta a conquistar a quienes no temen salirse de la norma. Porque si hay algo que los Sex Pistols nos enseñaron es que lo importante no es complacer, sino revolucionar.