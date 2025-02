Así es la ruta gallega que esconde playas vírgenes, acantilados de vértigo y el “mejor banco del mundo”

Galicia es tierra de contrastes y de belleza natural inigualable. Con más de 700 playas y 1.500 kilómetros de costa, su litoral ofrece mucho más que arenas doradas y aguas cristalinas: es un paraíso para los amantes del senderismo. Una de las rutas más espectaculares de la comunidad es la conocida como Ruta de las Algas o de las Algueiras, en la parroquia de Loiba, Ortigueira (A Coruña), un recorrido salvaje entre acantilados y playas que deja una huella imborrable en quienes la transitan.

La Ruta de las Algas es un sendero lineal de poco más de seis kilómetros que discurre a lo largo de la costa de Ortigueira, un entorno moldeado por la erosión del mar, donde se suceden enormes acantilados, cuevas marinas conocidas como "furnas" y playas de acceso complicado, muchas de ellas solo transitables con marea baja y utilizando cuerdas para descender.

Vistas desde el Mirador de Cadaval Turismo de Ortigueira

El sendero comienza en Ribeira do Carro y se extiende hasta la playa de Esteiro, en Mañón. Sin embargo, quienes buscan una ruta más accesible pueden iniciarla en Pena Furada, donde es posible aparcar el vehículo. Desde allí, el camino lleva al icónico mirador de O Coitelo, hogar del famoso "banco más bonito del mundo", para luego continuar hasta su destino final en la playa de Esteiro.

Historia de un hito turístico

Uno de los puntos más emblemáticos de la ruta es el mirador de O Coitelo, donde se encuentra el célebre banco con vistas panorámicas a los acantilados de Loiba. Su historia es curiosa: Rafael Prieto Fernández, un vecino de la zona y mecánico de profesión, solicitó en 2009 al Ayuntamiento de Ortigueira dos bancos en lugar de una compensación económica por unos trabajos realizados. Decidió colocar uno de ellos en este mirador, sin imaginar que pronto se convertiría en un atractivo turístico de primer nivel.

La inscripción "The best bank of the world", escrita por unos turistas en la parte trasera del banco, junto con una fotografía tomada por el astrógrafo gallego Dani Caxete, viralizaron la imagen en internet, atrayendo a miles de visitantes.

Naturaleza y tradición marinera

Más allá de su belleza paisajística, la Ruta de las Algas permite conocer de primera mano la tradición marinera de la zona. A lo largo del camino es posible observar el trabajo de las mariscadoras y las algueiras, mujeres especializadas en la recolección de algas, una labor con siglos de historia en la costa gallega.

Imagen de las algueiras recolectando algas con la ayuda de un burro Turismo de Ortigueira

El sendero también regala momentos de auténtica desconexión, con un silencio sepulcral que le confiere un halo de misterio. Para disfrutar al máximo de la experiencia, se recomienda realizar la ruta con marea baja y aprovechar para descender a las playas que jalonan el recorrido, aunque también es posible optar por un trayecto más sencillo, bordeando los acantilados y disfrutando de las vistas.