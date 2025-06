Así es la ruta gallega que todo amante del vino debe recorrer al menos una vez

La Ruta del Vino Rías Baixas se ha consolidado como una de las propuestas enoturísticas más emblemáticas de Galicia. A través de sus más de 50 bodegas visitables y un centenar de asociados, esta ruta ofrece una experiencia única donde el vino Albariño, la cultura, la gastronomía y los paisajes atlánticos se funden en perfecta armonía.

La Denominación de Origen Rías Baixas se extiende por más de 3.600 hectáreas entre el sur de la provincia de A Coruña y el occidente de Pontevedra, abarcando cinco subzonas: Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do Ulla. Cada una de estas áreas presenta una identidad propia, tanto en el cultivo como en la elaboración del vino.

Cinco territorios, cinco formas de vivir el vino

El Val do Salnés, considerado la cuna del Albariño, destaca por su patrimonio histórico y por localidades emblemáticas como Cambados. En el interior, el Condado do Tea se caracteriza por sus terrazas de viñedos junto al Miño, mientras que O Rosal combina la tradición vitivinícola con el legado marinero de sus villas en la desembocadura del mismo río. Soutomaior, la subzona más pequeña, aporta riqueza paisajística y cultural, y Ribeira do Ulla ofrece un entorno más rural y sereno, ideal para una escapada de desconexión.

Imagen de una visita a una bodega Ruta del Vino Rías Baixas

Una experiencia completa

El cultivo del Albariño en esta región exige una gran dedicación. El uso del emparrado para elevar las vides y alejarlas de la humedad, así como el control estricto en cada vendimia, son claves para mantener la excelencia del producto. La recolección manual moviliza cada año a cerca de 30.000 personas, y la producción supera los 30 millones de kilos de uva.

Viñedos de la DO Rías Baixas Ruta do Viño Rías Baixas

La elaboración del vino en Rías Baixas, aunque homogénea en sus fases esenciales (maceración, prensado, desfangado, fermentaciones, trasiegos, clarificación, estabilización y embotellado), varía en función de cada bodega, lo que permite una diversidad de referencias dentro de una misma denominación.

Patrimonio, naturaleza y gastronomía

La Ruta del Vino Rías Baixas ofrece la posibilidad de recorrer pazos históricos como el de Rubiáns, el monasterio de Armenteira, villas marineras como A Guarda, conjuntos históricos como Combarro y Cambados, o disfrutar de espacios naturales como el Parque Nacional das Illas Atlánticas y senderos con vistas al océano.

La gastronomía local juega un papel fundamental. Mariscos y pescados frescos se combinan con carnes, hortalizas y quesos gallegos, ofreciendo el maridaje perfecto con los vinos de la D.O. Rías Baixas. Restaurantes y tabernas a lo largo del recorrido completan la experiencia culinaria.

Imagen de una comida acompañada de un vino DO Rías Baixas Ruta del Vino Rías Baixas

La Ruta del Vino Rías Baixas es la única de Galicia integrada en el club de las Rutas del Vino de España y reconocida en la Guía de Rutas Enológicas Accesibles editada por PREDIF. Además, organiza eventos originales como O Latexar de Terras Gauda, que fusiona arte, música y vino.

Desde el sur de Santiago de Compostela hasta la frontera portuguesa, la Ruta recorre un mosaico de paisajes donde el Atlántico se encarga de moldear el clima y la tierra, y en el cual el vino no es solo un producto, sino un modo de vida.

La ruta invita a degustar y disfrutar un Albariño en su tierra natal, a la temperatura ideal de 10ºC, en buena compañía y con vistas al mar.