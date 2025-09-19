Detenido en Lugo un padre por agredir violentamente a su hijo de 13 años

Un grave episodio de violencia familiar se ha conocido este viernes en la ciudad de Lugo. La Policía Local ha detenido a un hombre acusado de agredir de forma violenta a su hijo de 13 años, que tuvo que recibir asistencia médica tras el ataque.

Según la información facilitada por el propio cuerpo policial, fue la madre quien dio la voz de alarma al comprobar que su pareja estaba golpeando al menor. De inmediato, solicitó la presencia de los agentes en el domicilio familiar, lo que permitió una rápida intervención.

A su llegada, los policías procedieron a la detención del padre, que fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias judiciales. El arresto se llevó a cabo sin que se registrasen nuevos incidentes en el momento de la intervención.

El menor fue atendido por los servicios médicos y se está evaluando el alcance de las lesiones sufridas. La madre, visiblemente afectada por lo ocurrido, también fue trasladada a dependencias policiales con el fin de ampliar su testimonio e incorporar todos los detalles a la investigación.

La Policía Local apunta que se trata de un "grave caso de violencia familiar" y que, siguiendo el protocolo establecido en estas situaciones, se activaron de inmediato los mecanismos de protección y seguimiento. Estos contemplan tanto la atención al menor como la coordinación con los servicios sociales y judiciales para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar la repetición de episodios similares.

La investigación continúa abierta y el detenido pasará en las próximas horas a disposición judicial.