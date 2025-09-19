Estos son los nombres más populares entre los niños gallegos nacidos en 2024

Sofía y Mateo encabezan la lista de nombres más frecuentes entre los recién nacidos en Galicia durante el año 2024.

Así lo recoge la estadística publicada hoy por el Instituto Galego de Estatística, en la que se detallan los cincuenta nombres más empleados para niñas y niños en la comunidad el pasado año.

En el caso de los nombres femeninos, acompañan a Sofía en el podio Vega y Noa, seguidas por Martina y Olivia. Para los varones, el listado lo completan Martín y Leo como segundo y tercer nombre más frecuente, respectivamente, seguidos de Hugo y Lucas.

Los datos muestran algunas variaciones respecto a 2023, cuando Mateo ya ocupaba el primer puesto en nombres masculinos, por delante de Martín, Hugo, Leo y Enzo, con Lucas en sexta posición. En la categoría femenina, Noa fue el nombre preferido, mientras que Sofía, Olivia, Martina y Valeria completaban los primeros puestos.