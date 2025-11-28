Galicia afronta un fin de semana marcado por la lluvia: llega un frente activo con precipitaciones intensas

Galicia se prepara para un cambio notable del tiempo en las próximas horas. Según la información meteorológica prevista MeteoGalicia para el fin de semana, la comunidad encadenará tres jornadas con cielos muy nubosos, precipitaciones de distinta intensidad y temperaturas en ligero vaivén. El paso de varios frentes asociados a una depresión situada en las Islas Británicas marcará la evolución atmosférica en todo el territorio gallego .

El primer frente en acercarse lo hará este viernes, aunque de forma poco activa. A medida que avance el día, las nubes serán cada vez más abundantes en la mitad oeste y dejarán lluvias débiles en la fachada atlántica a partir del mediodía. En el interior y en el este de Galicia, en cambio, los cielos alternarán nubes y claros sin precipitaciones relevantes.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas que alcanzarán los 16ºC en Vigo y Pontevedra, los 15ºC en A Coruña o los 14ºC en Ourense y Santiago. Los vientos soplarán del suroeste, en general flojos, aunque con intervalos moderados en la costa occidental.

El sábado será la jornada más adversa del fin de semana. Galicia quedará bajo la influencia de un frente activo que cruzará la comunidad en las primeras horas de la tarde. Los cielos permanecerán muy nubosos desde primera hora y las precipitaciones, inicialmente débiles, irán intensificándose con el paso de las horas.

A partir de la tarde se esperan lluvias generalizadas y localmente fuertes en la mitad sur y oeste, donde los acumulados podrán ser significativos. En las cumbres más altas, al final del día, la precipitación caerá en forma de nieve.

Las mínimas subirán ligeramente —con valores de 10 a 12ºC en las ciudades costeras y entre 6 y 7ºC en las del interior—, mientras que las máximas se mantendrán prácticamente sin cambios. El viento soplará del suroeste moderado, fuerte en el litoral norte, y girará a noroeste tras el paso del frente .

El domingo la comunidad quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con flujo del norte. Predominarán los cielos parcialmente cubiertos con chubascos dispersos, más probables en la mitad septentrional. La cota de nieve bajará hasta los 1.100 metros a primeras horas, aunque ascenderá a medida que avance el día.

Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 15ºC en Vigo y Pontevedra, 14ºC en A Coruña y Ferrol, y entre 11ºC y 13ºC en Lugo, Ourense y Santiago. El viento será de componente norte, flojo en general pero moderado en la costa, rolando a suroeste al final de la jornada .

La próxima semana continuará la inestabilidad

La previsión avanza que, de cara a la próxima semana, Galicia se mantendrá bajo la influencia de un área depresionaria centrada en las Islas Británicas. Ello traerá de nuevo circulación del suroeste, con alta probabilidad de lluvia prácticamente todos los días y temperaturas propias para esta época del año.

En resumen, un fin de semana típicamente invernal que dejará lluvias abundantes, cambios de viento, nieve en zonas altas y un ambiente fresco en toda Galicia. Conviene, por tanto, tener el paraguas a mano: la inestabilidad ha llegado para quedarse.