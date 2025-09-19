Investigan un atraco a punta de pistola en una gasolinera de Vilagarcía de Arousa

En la mañana de este viernes un individuo perpetró un atraco a punta de pistola en una gasolinera ubicada en Rubiáns, en el ayuntamiento pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

Según informa Europa Press, los hechos ocurrieron pasadas las 07:00 horas, momento en que el varón accedió al establecimiento con un arma de fuego y amenazó al trabajador presente.

El asaltante logró llevarse una parte de la recaudación que había en la caja antes de abandonar el lugar.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para localizar al responsable y esclarecer las circunstancias del atraco, incluyendo la naturaleza del arma empleada, que podría ser simulada o real.