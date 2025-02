El mejor mural del mundo está en Galicia

Polémica en torno a la elección del mejor mural del mundo. Un premio promocionado por la plataforma Street Art Cities y que suelo situar a Galicia en los primeros puestos del panorama artístico callejero a nivel global. No en vano, el último año ‘Charanguista Andino’, obra del chileno Cristobal Persona, había ocupado el tercer lugar, puesto desde el que salta ahora a mejor mural del mundo después de que la organización haya confirmado votos fraudulentos.

En este sentido, la revisión de sufragios, explica la organización, ha permitido detectar y corregir irregularidades en la votación. Así, a principios de esta semana, se descubrió que algunos participantes habían utilizado herramientas para generar direcciones de correo electrónico temporales y explotar características del sistema de Gmail con el fin de inflar votos de manera artificial.

Como respuesta, el equipo de Street Art Cities ha decidido eliminar dichos votos, lo que, en la práctica, supone una actualización del resultado, elevando la obra gallega al primer puesto.

La obra ganadora

El mural Charanguista Andino se inspira en la tradición musical y mitológica de las comunidades indígenas de los Andes. En estas culturas, el charango y las melodías que lo acompañan tienen una conexión espiritual profunda.

Según el relato del artista, los músicos de estas comunidades buscan inspiración en lugares donde se manifiestan divinidades como El Sereno, una figura mitológica vinculada al agua y la naturaleza.

El Sereno emerge de los manantiales de agua, de las profundidades y durante la noche, para recibir las ofrendas que los músicos le entregan a cambio de nuevos cantos y del poder que transfiere a los instrumentos que toca.

Sobre el artista

Cristóbal Persona, cuyo verdadero nombre es Cristóbal Espinosa, es un joven artista nacido en Chile en 1990. Su trayectoria en el arte urbano comenzó en 2018, cuando participó como voluntario en proyectos sociales en barrios vulnerables de Santiago.

Desde entonces, su carrera ha evolucionado rápidamente, llevándolo a participar en festivales y proyectos en América Latina y Europa. Su estilo, que combina realismo con temáticas literarias y culturales, busca que las comunidades se reconozcan en sus obras y conecten con sus raíces a través del arte.

Galicia y el arte urbano

Mural de Fene seleccionado como el mejor de 2023. Street Art Cities

Esta no es la primera vez que Fene logra destacar en el mundo del arte urbano. El año pasado, otro mural ubicado en esta localidad fue galardonado con el premio Street Art Cities Best Of 2023.

La obra, realizada por Sfhir, un veterano artista madrileño, logró captar la atención mundial gracias a su técnica y simbolismo. Sfhir, quien lleva desde 1995 creando murales en distintas ciudades, representa un ejemplo del impacto que el arte urbano puede tener no solo en espacios públicos, sino también en la trayectoria profesional de los artistas.