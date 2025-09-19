Prende fuego en Vigo al piso que debía abandonar y afirma que fue sin querer con un cigarro

Un aparatoso incendio en un piso de la calle José Antela Conde, en Vigo, obligó en la mañana de ayer a la intervención coordinada de Policía Local, Bomberos y 112 Galicia, en un operativo que se prolongó durante más de dos horas. En el interior del inmueble se encontraba su inquilino, un hombre de 30 años, que finalmente fue detenido por un presunto delito de incendio intencionado.

El aviso al 112 se registró a las 11:31 horas, alertando de que había personas atrapadas en el balcón del piso en llamas. A la llegada de las unidades motorizadas de la Policía Local, los agentes reclamaron al morador que abriese la puerta del edificio para permitir el acceso, pero éste se negó a colaborar. La situación obligó a improvisar: un electricista que se encontraba en la zona desmontó el cuadro de los telefonillos para activar la apertura del portal.

Con el apoyo de los bomberos del parque de Teis, los agentes accedieron a la vivienda manipulando la cerradura con una radiografía, mientras otro equipo evacuaba al inquilino mediante una escalera extensible para evitar que fuese afectado por el humo. Paralelamente, se realizaron cortes de tráfico en la zona para facilitar la entrada y salida de los servicios de emergencia.

Tres focos de fuego y vivienda llena de basura

La intervención permitió desalojar a los vecinos y sofocar completamente las llamas, con daños significativos en el salón, la cocina y el hall de entrada. El inmueble presentaba gran cantidad de residuos y basura dispersos por todas las estancias, lo que hizo sospechar un posible caso de síndrome de Diógenes. Los bomberos identificaron hasta tres focos diferentes de activación del fuego, lo que contradijo la versión del inquilino.

El detenido declaró que el incendio se había producido de manera fortuita mientras fumaba un cigarro, y añadió que la propietaria le había notificado meses atrás que debía abandonar la vivienda justo ese día. Sin embargo, la presencia de múltiples focos de origen llevó a los agentes a detenerlo por la presunta comisión de un delito de incendio intencionado.

Tras la intervención, y con ayuda de los vecinos, la propietaria fue localizada y recibió las llaves del inmueble, que permanece precintado a la espera de la inspección de la Policía Científica.