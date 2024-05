Puente asegura que el tren low cost de alta velocidad llegará "ya" a Galicia

Después de haberse subido el día de Reyes, en plena precampaña electoral gallega, a uno de esos trenes Avril que deberían haber llegado a Galicia en verano de 2022, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha repetido trayecto esta mañana. Pero lo ha hecho, esta vez, ya con los nuevos S106 en el mercado, casi operativos, en un viaje de simulación comercial de un trayecto que, a partir del próximo martes 21 de mayo, unirá las ciudades del Eje Atlántico con Madrid a través de la alta velocidad.

Lo que no ha cambiado hoy con respecto a aquel trayecto son las promesas del ministro. Si aquel día Puente afirmaba que a partir del 1 de marzo se pondrían a la venta los billetes para esta nueva forma de movilidad -finalmente no lo hicieron hasta el 18 de abril-, hoy ha asegurado que el tren low cost de alta velocidad, el conocido como Avlo, llegará “ya” a Galicia.

Sin embargo, desde el Ministerio han matizado que no operarán a partir del martes 21, como los Avril, sino que habrá que esperar unos meses, al menos hasta que Chamartín esté operativa al 100%.

Puente, que ha indicado que los Avril irán sustituyendo a los anteriores S730, que se enviarán a otras regiones de España donde son necesarios, ha realizado estas declaraciones tras un trayecto que se inició en Madrid pasadas las 07.30 horas, llegando a Ourense después de las 09.30 horas, paso previo a la parada en Santiago, donde fue recibido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Durante el trayecto, Puente ha puesto en valor la importancia de los nuevos Avril, con una “altísima tecnología” que les permite incluso operar con distintas tensiones eléctricas, y ha destacado que, al contar con más de 500 asientos, multiplicarán por más de dos el número de plazas disponibles entre Madrid y Galicia.

Se ganarán frecuencias

Preguntado sobre la petición de la Xunta de Galicia, de que la llegada de los Avril no suponga una reducción de frecuencias, el ministro ha dicho que eso no ocurrirá, sino que será “al revés” toda vez que se ganarán “algunas frecuencias”. Aún así, no ha especificado cuántas ni a qué horas, ya que ha explicado que en los próximos meses se irán adaptando a la demanda.

Además, ha recordado que las obras en la estación de Chamartín hará que, al menos hasta julio, será necesario adaptar horarios a las mismas. A partir de ahí, previsiblemente aumentarán las frecuencias a la Comunidad.

En una primera fase, que se desarrollará hasta el 21 de julio, se pondrán en marcha 4 servicios con el tren S106 (modelo Avril), ida y vuelta, a Vigo y a Coruña. Hasta principios de octubre, serán 8 servicios con Avril, 2 idas y 2 vueltas a Vigo y Coruña.

Desde principios de octubre, todos los servicios serán con trenes Avril, salvo Lugo-Madrid y Ourense-Alicante, subiendo a 24, con un servicio Avlo por sentido a Vigo y A Coruña.

“En resumen, esto supondrá casi cuadruplicar las plazas desde Santiago, casi triplicarlas desde Coruña, más que duplicarlas desde Vigo y Pontevedra y casi duplicarlas desde Ourense. Y Madrid estará a menos de tres horas y media tanto desde Vigo como desde Coruña”, subrayan desde el Gobierno.

El ministro ha reivindicado que es “un día muy importante para Galicia” y para el tráfico de pasajeros por ferrocarril en España, sobre todo para la zona norte, recordando que los Avril también serán utilizados en Asturias y en zonas del Mediterráneo.

Hasta la fecha, Renfe ha vendido ya 109.000 billetes para viajar en los nuevos trnees con origen o destino Galicia en menos de un mes.