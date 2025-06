Lo que le faltaba a Sánchez: los ediles de Santiago piden que se revise su caso y un alcalde socialista gallego, elecciones ya

Pedro Sánchez pierde apoyos por la derecha, por la izquierda… y ahora también por abajo. Mientras en Madrid se multiplican las sombras judiciales sobre su entorno más cercano -el escándalo de Santos Cerdán, las investigaciones que salpican a su esposa y a su hermano, la creciente presión sobre el fiscal general—, en Galicia la fractura ya no es interna: se muestra abierta y pública.

Los cuatro concejales del PSOE en Santiago, expulsados del partido hace un año por desobedecer la disciplina de voto, han reaparecido exigiendo que se revise su expediente.

Y no lo hacen, afirman, desde el resentimiento, sino apelando a la caída de su ejecutor, el ya ex número tres del PSOE Santos Cerdán, implicado ahora en la presunta trama de corrupción. Lo que entonces fue fulminante, dicen, hoy debería someterse a revisión. Porque no todo puede depender de quién firme la orden.

“No vamos a comulgar con ciertas cosas”

Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez han lanzado su mensaje con un escrito directo: “No estamos dispuestos a comulgar con según qué cosas ni a consentir una imagen decepcionante y alejada de la regeneración democrática que la ciudadanía exige”.

Señalan directamente a Santos Cerdán como responsable de su expulsión y denuncian que no se reunió el Comité de Ética y Garantías del PSOE en pleno, sino únicamente dos personas de ese órgano, para “acelerar la decisión”. Una celeridad que, comparan con ironía, no se ha visto en el caso de Ábalos, que sigue militando en el partido.

La crítica va más allá del procedimiento: es un cuestionamiento directo a la moral de la dirección del partido. Los ediles compostelanos, que formaban parte del gobierno municipal en una capital histórica y símbolo del socialismo gallego, fueron despedidos con premura y sin margen de réplica.

Hoy, tras el derrumbe moral de parte del aparato del PSOE, piden que se reabra su caso y que, por una vez, el partido mire hacia dentro con la misma contundencia con la que actuó contra ellos.

Recuerdan que su expulsión se produjo por una decisión política acelerada, firmada por un dirigente hoy caído en desgracia. La situación de entonces, marcada por la verticalidad, la falta de debate y la nula autocrítica, es la misma que denuncian sigue vigente en Ferraz.

Un alcalde socialista exige elecciones ya

Como si todo esto no fuese suficiente, las voces críticas se han extendido este fin de semana. Blas García, alcalde socialista de Ames (A Coruña), escribía este sábado en X (antes Twitter) que es hora de “poner fin a este barullo”.

Y no se ha quedado ahí: ha pedido directamente la convocatoria de elecciones generales antes de que acabe el año, y que este proceso no se solape con las autonómicas y municipales de 2027, como señal de limpieza y claridad democrática.

El regidor, que lleva años alineado con la dirección del partido, ha cruzado el Rubicón político. Pide elecciones anticipadas no por cálculo electoral, sino por dignidad institucional. Denuncia una situación “irrespirable” y reclama una respuesta que devuelva el control al ciudadano en un momento de parálisis política y desconfianza.