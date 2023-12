Rueda apuesta por una campaña “en positivo” ante los intentos de crispación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha valorado esta mañana diversos temas de actualidad política defendiendo que hará una campaña “en positivo”. Entre los asuntos abordados por el presidente autonómico figuran el vídeo de felicitación de la Navidad que realizó el PPdeG y el conflicto surgido el último pleno municipal de Cangas.

Sobre el primero, Rueda ha recordado la clave humorística del vídeo en el que actúa como un conductor de autobús “en el que quepan todos”. En este sentido, durante un momento del trayecto el vehículo pasa al lado de un puesto de venta ambulante en el que se lee "Me gusta la fruta", la frase que popularizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras un insulto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A este respecto, el presidente gallego ha incidido en esa clave humorística y ha subrayado su voluntad de hacer una campaña en clave gallega, alejada de la crispación: "Pido, abogo y comprometo una campaña en positivo".

"Puedo entender que haya diferentes opiniones, pero se trata de un vídeo navideño, hecho con humor, pero por un partido político, por lo tanto, con mensaje", ha destacado.

La polémica de Cangas

Asimismo, Rueda se ha referido también a la polémica surgida durante último pleno municipal de Cangas (Pontevedra) a raíz del enfrentamiento protagonizado entre la teniente de alcalde socialista Iria Malvido y el edil popular José Luis Gestido.

Preguntado al respecto, el presidente gallego ha criticado a quien salen "en tromba" a "elevar este clima de crispación y de enfrentamiento" a partir de una interpretación "claramente interesada" de las imágenes.

El presidente de la Xunta cree que todos ellos "dan por supuesto un montón de cosas" que él "sinceramente" no las ha visto. "Si las hubiera visto lo diría, no tendría ningún problema en reconocerlo, pero es que creo que no las he visto", ha recalcado.

En este marco, Rueda ha recomendado a los socialistas que, "sobre todo en Navidad, se calmen un poco". "Siempre, y mucho más en estas épocas, cualquier clima de crispación, cualquier clima de tensión, yo creo que no es bueno", ha enfatizado.

Sobre este incidente se ha pronunciado también hoy la presidenta de los socialistas gallegos, Carmela Silva, que considera que "no puede pasar una hora más sin que el señor Rueda hable alto y claro".

"De forma obligatoria tiene que salir hoy diciendo que expulsa del PP a una persona tan violenta como Gestido, tiene que pedirle el acta de concejal; si no lo hace, se convierte en cómplice de esta forma de hacer política", ha interpretado.