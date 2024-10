Rueda, sobre el ‘caso Koldo’: “Vi a Sánchez muy nervioso, pisando huevos casi”

Los escándalos de la política nacional han vuelto a tener hoy su reflejo en la autonómica, donde, en Galicia, el presidente Alfonso Rueda se ha mostrado claro y contundente para referirse a la actitud de Pedro Sánchez tras conocerse la petición de imputación a José Luis Ábalos formulada por la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo.

"Vi al presidente del Gobierno muy nervioso cuando le preguntaban por este tema, pisando huevos casi, pensando muy bien lo que decía. Esto es todo un síntoma de que, probablemente, esté esperando más revelaciones, sensación que tenemos, supongo, en toda España", ha aseverado Rueda esta mañana tras ser cuestionado por los medios durante un acto en Santiago de Compostela.

El presidente gallego ha incidido en la idea que viene manteniendo desde hace semanas de que el denominado ‘caso Koldo’ está marcando las pautas, los tiempos y las formas de actuar de la política española, a la espera de que tanto el presidente Sánchez como el Gobierno concedan algún tipo de explicación.

En este marco, Rueda ha incidido en que observa a Sánchez "visiblemente nervioso" antes de reiterar que toda esta situación mantiene al Ejecutivo central condicionado y a sus miembros desviando la atención de asuntos "realmente importantes".

En este contexto, los últimos datos conocidos de la investigación exigen una "respuesta más contundente", ha subrayado el presidente de la Xunta.

No obstante, Rueda se ha mostrado convencido de que estas explicaciones “sabemos que no van a llegar", al tiempo que ha adelantado que, aunque no dispone de "información concreta", surgirán más cuestiones que involucrarán al presidente Sánchez y a su equipo, lo que les quitará "mucho tiempo" para atender asuntos clave en el gobierno.

"En cualquier otra democracia, ya habríamos visto algún tipo de respuesta, posiblemente reacciones drásticas", ha enfatizado. "Aquí, ya sabemos cómo funciona: sin dar explicaciones, contando mentiras y avanzando un poco más si es posible", ha concluido.