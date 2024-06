Rueda, sobre la condecoración de Ayuso a Milei: "Sé lo que yo haría"

El jefe del Ejecutivo gallego y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha trasladado su respeto a la decisión de su compañera de filas y titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de condecorar al presidente de Argentina, Javier Milei, si bien ha dejado en el aire cuál es su opinión sobre la distinción en sí, que ha evitado enjuiciar.

"Sé lo que haría yo", ha afirmado Rueda a preguntas de los medios en la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Durante su intervención, Rueda ha defendido que cada responsable de una comunidad autónoma es "absolutamente libre" de tomar las decisiones que considere, igual que él da los pasos que estima oportunos y espera igual respeto. "Otra cosa es si estoy totalmente de acuerdo o no, pero creo que no es el caso", ha apuntado.

Además, ha reconocido que a él no le gusta que "ningún responsable político de otro país" venga a España a decir "cosas en contra de las instituciones" o de las personas que las dirigen, pero ha sugerido que la reacción por parte de los dirigentes del Gobierno que dirige Pedro Sánchez es más aguda porque "les toca más directamente", aunque "en otros casos no dijeron absolutamente nada".

Así, Rueda ha confesado que le hace "gracia" que la reacción sea tan "airada" en relación a Milei o en determinados casos cuando, en otros, "se mira para otro lado". "Creo que no debería ser así en absoluto. Después, la decisión o no de condecorar o los méritos, pues no me puedo meter", ha esgrimido.

"Sé lo que haría yo, pero de lo que haga otra comunidad, Dios me libre, son muy libres de hacer lo que cada uno estime absoluto", ha insistido.

"Libre" de tomas sus decisiones

Ante la insistencia de los medios, con el foco en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no fue invitado al acto y las voces que apuntan a una cierta incomodidad al respecto en Génova, Rueda se ha reafirmado en que cada presidente autonómico es "libre" de tomar sus decisiones.

"Otra cosa", ha concluido, es que él esté "totalmente de acuerdo o no", pero considera que no debe enjuiciarlo. "Tampoco me gustaría a mí que estuviese la presidenta de Madrid opinando sobre algo que hiciésemos nosotros o sobre si le gustan o no las condecoraciones, por ejemplo, que vamos a dar de las Medallas Castelao o las del 24 de julio (fecha de entrega de las Medallas de Galicia)", ha zanjado.