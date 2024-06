Bronca por la Medalla a Milei: honor, motosierras y un burofax

La visita a Madrid del presidente argentino, Javier Milei, y el hecho de que la única autoridad en España a la que vaya a visitar sea la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha escamado a «los zurdos» en la Cámara de Vallecas. De hecho, ayer acaparó parte del debate de la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid en el último pleno antes de las vacaciones. Ayuso, que otorgará al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad a las 19:00 horas de hoy, en la Real casa de Correos, afirmó con solemnidad que era «un honor» recibir a Milei, «presidente legítimo, elegido por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina». Lo dijo con contundencia en respuesta al portavoz de los socialistas, Juan Lobato, que afeó «su provocación constante» al condecorar al mandatario argentino. «Se quedó con las ganas de ir al Congreso de los ultras en Madrid y ahora se quiere quitar esas ganas dando una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. ¿Sabe lo que le digo? Que no lo hace en mi nombre ni en el millones de ciudadanos», sentenció. «El Rey no lo recibe, usted le premia y Feijóo calla», remachó. Aunque después Lobato añadía otra interpretación en los pasillos de la Cámara sobre el sentido del reconocimiento a Milei que, a su juicio, respondía a «un ataque de celos contra Vox por su cumbre ultra». Lobato, en realidad, amplificaba en la Cámara de Vallecas el malestar del Gobierno de Pedro Sánchez por la visita después de que horas antes el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ironizara con que Ayuso «lo hace por jorobar». También la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, lo calificó de «una deslealtad institucional bastante interesante».

Pero Ayuso dio argumentos y se sacudió las culpas: «Si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa». Y a reglón seguido arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez que «nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey y ustedes se callan, con socios del gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos, al rey de todos los españoles», sentenció. Pero la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que ayer reprochaba a la presidenta madrileña la subida de la tarifa del agua, también tenía algo que decir sobre el asunto: «Como Milei se entere de que usted ha aumentado el gasto público en 4.000 millones, un 20%, y que paga a los medios subvencionados va entrar en Sol con una motosierra», apuntó.

Más Madrid quiso mostrar su malestar sobre el reconocimiento al mandatario argentino de una manera más burocrática: con un burofax.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, cuestionó que Milei cumpla los requisitos para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid e incluso apuntó la posibilidad de acudir a los tribunales por este motivo. Más aún, consideró «una falta de respeto» que no hayan sido invitados. «Esperemos que el burofax les llegue rapidito, a ver si podemos frenar esta indecencia», dijo.

Bergerot opinó que, detrás del reconocimiento, Ayuso «busca confrontación con el Gobierno de España y se arroga competencias en política exterior», lo que calificó de «máxima deslealtad».

Pero el asunto dio aún más de sí. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también acusó a la presidenta de la Comunidad de incumplir la Ley de Acción y Servicio Exterior y de «deslealtad enorme y daño institucional» a España por la medalla a Milei.

«Nos mantenemos muy extrañados de que el señor Milei, al contrario que lo que hacen sus homólogos de todo el mundo, repita visitas a nuestro país, en este caso una visita con cierto carácter oficial, sin solicitar un encuentro con sus homólogos, con el jefe del Estado o bien con el presidente del Gobierno. Creo que es una cuestión verdaderamente llamativa, manifestó, tal y como informa Ep.

Las afirmaciones tuvieron una respuesta inmediata del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo local, Miguel Ángel García Martín, quien garantizó que la Comunidad de Madrid cumple con la Ley de Acción y Servicio Exterior y la deslealtad y daño institucional a España del que les acusan «los causas el presidente Pedro Sánchez». A través de un comunicado, puntualizó que el encuentro que mantendrá el presidente de la República Argentina, Javier Milei, con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, «se circunscribe a una visita institucional de cortesía y, en ningún caso, se va a firma ningún tratado, acuerdo o compromiso alguno». Además, puntualizó que la citada ley se refiere a los viajes o acción de las comunidades autónomas en el exterior y no a visitas institucionales de cortesía. «La Comunidad de Madrid cumple con los límites que establece la norma y se comporta siempre con lealtad institucional». El portavoz del Ejecutivo autonómico considera una paradoja que se hable de desleatad y daño a España cuando Pedro Sánchez «es quien ha cambiado unilateralmente la postura de nuestro país sobre el Sáhara, plegándose a los intereses de Marruecos o quien ha decidido reconocer unilateralmente el Estado palestino, causando de esta forma otro grave conflicto diplomático con Israel».

Hasta ahora, han recibido la Medalla Internacional personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).