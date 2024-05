Rueda ve “interés político” en la manifestación contra el proyecto de Altri y apunta que se dan datos falsos

Como no podía ser de otra manera, tras la manifestación vivida ayer contra la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo), hoy se han sucedido las valoraciones políticas sobre la marcha y el proyecto. En esta línea, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha mostrado su “máximo respeto” hacia esta marcha como “manifestación pacífica” que fue, si bien ha lamentado el “interés político” de la misma y el hecho de que se diesen por hecho “datos que no son así”.

Así, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, Rueda ha criticado la actitud del BNG por “asumir el papel protagonista” en esta oposición a la planta, una postura que, recuerda, tomó tras el resultado de las elecciones autonómicas. Crítica que ha hecho extensible a la “ambigüedad” del PSOE en Galicia, que cree que no contenta “ni a unos ni a otros”.

Entre los datos que considera que son falsos que se han dicho sobre el proyecto ha aludido a algunos “respecto a toxinas y utilización del cloro”, que están siendo desmentidos "por la propia empresa", así como a la “ocupación” de terrenos que se dice que sería “mayor que el de otras instalaciones industriales y no es así”

En este marco, Rueda ha insistido en esperar a que termine las evaluaciones que está realizando la Xunta, y ha indicado que el papel de un buen gobierno es “examinar y garantizar la evaluación técnica”.

“Creo que Galicia no se puede permitir alegremente perder puestos de trabajo y futuro industrial”, ha subrayado el presidente gallego antes de asegurar que el Gobierno gallego, en este tipo de proyecto, como en otros, “si ve que proceden los autoriza y si no, no”

Sobre esta base, Rueda ha resaltado que “a día de hoy” no sabe si la planta de Altri “va a ser una realidad o no”, pero ha insistido en que la Xunta no autorizará “nada que no cumpla estrictamente con la normativa legal y la preservación de todo lo que haya que preservar”.

Asimismo, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que “mueva ficha” para saber si está dispuesto a financiar con fondos Next Generation este y otros proyectos estratégicos para Galicia, instando al líder del PSdeG, José Ramón Besteiro, a que “gire hacia donde tiene que girar” y pregunte si Altri “es viable desde el punto de vista medioambiental” tendrá una ayuda de estos fondos.

Críticas de la oposición

Al proyecto de Altri se han referido también esta mañana los líderes de la oposición en Galicia. Así, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto en A Coruña ha asegurado que

mientras el BNG estaba con la ciudadanía gallega, diciendo alto y claro que no quiere industrias contaminantes como la de Altri en Palas de Rei”.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Gómez Besteiro, ha dicho que no le “gusta el proyecto de Altri en la comarca de A Ulloa, aunque considera que hay que “ir más allá” de opiniones personales y reclamar que se den “explicaciones” sobre la iniciativa empresarial.

Besteiro ha apuntado que en la marcha de Palas “había muchos socialistas” y ha afirmado que urge aclarar “qué fue lo que cambió” sobre la actividad de la planta, el número de trabajadores prometido al que se prevé que genere la planta con su puesta en marcha o la “viabilidad” de la factoría más allá de los fondos públicos que sus promotores piden.