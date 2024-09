Rueda recuerda que para Sánchez "un Gobierno sin presupuestos era como un coche sin gasolina"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que la retirada de la votación de la senda de déficit del Congreso por parte del Gobierno central es "una muestra más de la inestabilidad en la que se mueve" el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de que "las cosas no funcionan".

En declaraciones a los medios este martes en Santiago, Rueda ha censurado un Gobierno al cual sus socios parlamentarios "cada día ponen mayores condiciones" porque saben que "está a su merced".

En cualquier caso, ha ratificado que la Xunta tendrá los presupuestos del 2025 en vigor "el 1 de enero, como todos los años", pese al "chantaje político" al que, a su juicio, pretendía someter el Ejecutivo central a las autonomías al advertir de la pérdida de 12.000 millones extra de financiación si no salía adelante la votación.

Sin embargo, Rueda cree que, ahora, el Gobierno "cambiará el discurso" de los últimos días sobre que era "fundamental" aprobar los Presupuestos Generales del Estado, algo con lo que él está "de acuerdo"; para decir "que no son tan importantes" y que "no pasa nada" por no sacar adelante las cuentas y por prorrogarlas de nuevo.

"Yo recuerdo lo que decía Pedro Sánchez, de que un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Pues aquí tenemos un Gobierno sin gasolina. Desde luego lo lamento mucho y vuelvo a insistir en que es responsabilidad de un Gobierno, que en teoría conformó una mayoría para la investidura, mantener su unidad y conseguir que se aprueben los presupuestos", ha esgrimido el mandatario gallego.

Así, ha abogado por que el Ejecutivo de Sánchez intente "dialogar", "escuchar" y "conseguir mayorías". "A día de hoy, esta inestabilidad es mala para todos", ha recalcado.

En Galicia, presupuestos el 1 de enero

En este contexto, Alfonso Rueda ha diferenciado la situación política estatal de la "estabilidad" con la que funciona el Gobierno gallego. Pese a no haber senda de déficit, "la Xunta va a seguir en su camino" con unas cuentas que se aprobarán en octubre en el Consello, que posteriormente irán al Parlamento y que "desde luego entrarán en vigor el 1 de enero".

Sobre cómo influirá la no aprobación de la senda de déficit en la elaboración de las cuentas autonómicas, el presidente ha reconocido que "es muy difícil saberlo". Sin embargo, ha dicho que "no es cierto", como sostiene el Gobierno central, que las autonomías vayan a perder recursos.

"Hay instrumentos legales para hacer las transferencias que nos corresponden a las comunidades autónomas, aunque no haya presupuestos. La prueba es que eso se ha hecho en momentos pasados", ha recordado Rueda, para rechazar que esto se emplee como "chantaje político". Y es que las autonomías, ha dicho Rueda, tienen "derecho" a esta financiación porque son recursos que "se recaudan en cada comunidad, en una parte importante".