Rueda sitúa la vivienda como eje de la acción de gobierno triplicando los fondos en 2025

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado hoy, durante su comparecencia en el Parlamento de Galicia, las "grandes líneas" de actuación de su Gobierno para el próximo año y lo que resta de legislatura a través de los presupuestos. Un marco en el que ha destacado que se incluirá una batería de medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

Rueda ha desglosado su acción de Gobierno en una sesión que ha estado marcada por el minuto de silencio que se ha guardado en la cámara gallega por el crimen registrado en Moaña (Pontevedra), y que ha precedido a su intervención.

En ella, el presidente autonómico ha informado de que los presupuestos de la Xunta para el próximo año recogen una actualización al alza del cuadro macroeconómico, elevando la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 1,8% al 2,1%.

Sobre esta base, ha detallado una serie de medidas clave en relación con esos presupuestos autonómicos, destacando una inversión de 126 millones de euros destinada a suelo residencial y a la construcción de nuevas viviendas, lo que representa casi el triple de los fondos actuales.

Este incremento presupuestario permitirá, entre otras acciones, reducir a la mitad los plazos de tramitación para el suelo destinado a viviendas protegidas, al tiempo que se facilitará la reconversión de bajos comerciales en viviendas, sin necesidad de modificar el PXOM.

Asimismo, Rueda ha anunciado la creación de una nueva sociedad pública que gestionará todo el suelo residencial de Xestur Galicia. Además, la Xunta concederá un plazo excepcional de tres años para completar los edificios inacabados que quedaron pendientes tras la crisis económica.

Rueda ha subrayado que para abordar la problemática de la vivienda no es suficiente "apelar a la solidaridad de los propietarios" ni "criminalizarlos", sino que es esencial brindar seguridad a aquellos que desean alquilar.

Eólica

Otra de las grandes actuaciones anunciadas por el presidente gallego ha sido la de la "renovación" y "actualización" del Plan eólico de Galicia, que lleva más de dos décadas en vigor, y que comenzará en próximas semanas. Esta iniciativa surge en un contexto en el que la Comunidad comienza a sentir los efectos de un "bloqueo eólico" que observa toda Europa, ha analizado.

En este sentido, Rueda ha mostrado su preocupación por el ritmo lento del despliegue de energías renovables en España, vaticinando que la Comisión Europea podría abrir un expediente al país por este motivo.

Para hacer frente a esta situación, ha instado a nacionalistas y socialistas a unirse en defensa de un desarrollo renovable que sea "ambicioso" pero también "respetuoso con el territorio y el medio ambiente". "Las industrias del futuro funcionarán con energías limpias o no funcionarán", ha advertido.

Rueda ha destacado que la revisión del plan eólico se realizará con una "transparencia" que, a su juicio, no estuvo presente durante el mandato del bipartito PSdeG-BNG entre 2005 y 2009.

Se ha referido también el presidente a la Comercializadora Galega de Enerxía (RDG), una iniciativa anunciada hace apenas una semana y que está destinada a garantizar que la producción energética en Galicia genere "retornos" para el territorio, incluyendo descuentos para las comunidades que conviven con parques eólicos y beneficios para industrias con "potencial tractor".

En relación con la llegada de nuevas empresas a Galicia, Rueda ha subrayado que su Gobierno respaldará a aquellas que vengan a "crear riqueza y empleo", y ha criticado a las fuerzas de la oposición, asegurando que están en el "lado incorrecto de la historia" al no apoyar estas iniciativas.

No obstante, y a pesar de la apuesta por el desarrollo económico, Rueda ha dejado claro que no se aprobarán proyectos que no cumplan con los requisitos establecidos. Pese a todo, y en referencia a la multinacional portuguesa Altri que prevé instalarse en Palas de Rei (Lugo), ha calificado de "intolerable" que algunas minorías, principalmente de izquierda, se opongan sistemáticamente a cualquier proyecto, siempre encontrando excusas para bloquear el progreso.

Tasa turística

Asimismo, la ley que acompañará a los presupuestos de la Xunta para el próximo 2025 incluirá la habilitación para que los ayuntamientos que así lo deseen puedan imponer una tasa turística.

A este respecto, Rueda ha afirmado que los consistorios deberán cumplir varias condiciones, entre las que ha citado las de recaudarla y gestionarla directamente, así como destinar un 80% de los recursos obtenidos a la mejora de la sostenibilidad turística.

Mejoras en sanidad y dependencia

El campo social seguirá siendo también una de las prioridades de los presupuestos para 2025, tal y como ha avanzado el titular del Ejecutivo gallego.

Así, en el ámbito sanitario ha apuntado que el próximo año se pondrá en marcha un nuevo Plan de recursos humanos, que permitirá disponer de un mapa de los profesionales sanitarios disponibles y de los que están formándose.

De esta forma, será posible anticiparse a las situaciones que puedan surgir y acompasar los recursos a las circunstancias del momento.

Además del esfuerzo en materia de recursos humanos, Rueda también ha adelantado que en 2025 se invertirán 238 millones de euros en mejorar edificios y equipamientos de la sanidad pública.

La atención a los mayores será otras de las líneas de acción fundamental. Para agilizar el acceso a los distintos recursos de las personas dependientes, en los próximos meses se unificará la tramitación de la dependencia y discapacidad en un único procedimiento, además de que se simplificarán sus revisiones.

Asimismo, el próximo año se comenzará un proceso de negociación para acometer una mejora plurianual de la financiación del Servicio de ayuda en el hogar (SAF), un recurso de competencia municipal. Además del compromiso inequívoco de la Xunta, el presidente hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno central realice la aportación que le corresponde por ley en materia de Ley de Dependencia.

Otras actuaciones

En otros ámbitos, el presidente ha señalado que en 2025 se destinarán 20 millones de euros para compensar el aumento del canon de Sogama, incremento que ha vuelto a atribuir a la nueva legislación estatal.

Y en el campo educativo, Rueda ha destacado que la Xunta seguirá apostando por consolidar Galicia como un referente de la investigación. Para ello, la Xunta aprobará antes de que finalice el año el Plan gallego de investigación e innovación -que coordinará todos los esfuerzos en este campo- y que en esta legislatura se creará una Fundación para el impulso de la ciencia, que se encargará de contratar a investigadores de alto potencial para reforzar el campo del I+D+i de Galicia.