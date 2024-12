Un terremoto de magnitud 3,0 hace temblar Baleira (Lugo) y sus alrededores

Un terremoto de magnitud 3,0 en la escala de Richter se registró ayer jueves con epicentro en Baleira, en la provincia de Lugo, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El sismo, ocurrido a las 12:37 horas y con una profundidad de 20 kilómetros, se sintió en varios municipios de la zona, aunque no causó daños materiales ni personales.

El temblor sorprendió a los vecinos de Baleira y localidades cercanas como Castroverde, O Corgo, A Fonsagrada, As Nogais y Seoane do Courel. Según los registros del IGN, este es el primer sismo significativo en la zona en los últimos 30 días. A pesar de la intensidad moderada, el servicio de emergencias 112 Galicia no reportó incidencias derivadas del fenómeno.

Este terremoto ocurre menos de 24 horas después de que otro temblor, de magnitud 1,7, se registrara en el municipio de Cervantes, también en la Montaña de Lugo. Este movimiento, detectado a las 08:55 horas del miércoles y a una profundidad de nueve kilómetros, tuvo un impacto mucho menor y pasó desapercibido para la mayoría de los vecinos.

Aunque los sismos en esta región suelen ser poco frecuentes y de baja magnitud, los dos episodios recientes han llamado la atención de los expertos. El IGN se mantiene atento a cualquier posible actividad sísmica en el área, aunque recalca que estos temblores no representan peligro para la población.

Estos movimientos telúricos forman parte de los fenómenos naturales que, aunque leves, recuerdan la actividad geológica latente en Galicia.