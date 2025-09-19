La Xunta insiste en la necesidad de una base fija de la UME en Ourense

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha vuelto a manifestar la urgencia de establecer una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el concello de Toén, en la provincia de Ourense.

Durante una visita a la futura estación intermodal de Lugo, Calvo lamentó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no haya ofrecido una respuesta clara a esta petición, calificándola de “una contestación en la que no se moja nada.”

Según explicó, la titular de Defensa reconoció la disposición del Gobierno gallego para colaborar con la UME y comentó que la creación de una base en Toén “se estudiará si es necesario”, una respuesta que el conselleiro considera insuficiente.

Según recoge Europa Press, la Xunta fundamenta esta demanda en la creciente presencia de incendios en Galicia, especialmente en Ourense, que es la provincia con mayor número de fuegos declarados y que, además, posee una ubicación geográfica estratégica para la implantación de esta base.

Calvo destacó que la administración autonómica no solo está dispuesta a ceder la localización, sino también a aportar la inversión necesaria para ponerla en marcha y garantizar su correcto funcionamiento.

“Espero que el Ministerio de Defensa valore esta oferta, que consideramos beneficiosa para todos, que supone un avance en la colaboración y que acepte finalmente”, concluyó el conselleiro.