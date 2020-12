Premios Jóvenes DO La Mancha 2020, «más solidarios que nunca»

La pandemia de la Covid-19 ha cambiado muchas cosas durante estos últimos meses, pero no ha podido eliminar algunas tradiciones de fin de año, como la entrega de los Premios Solidarios Jóvenes 2020 DO La Mancha. Pero el SARS-CoV-2 sí ha marcado la agenda y, por primera vez desde 1998, los premios no han podido celebrarse en Madrid y el pasado lunes 30 de noviembre se celebró una «entrega virtual» que arrancó a las cinco de la tarde en la Sede del Consejo Regulador de la DO La Mancha, en Alcázar de San Juan, pudiendo seguirse en diferentes plataformas y redes sociales. La gala estuvo conducida por la periodista y presentadora de Informativos de Antena 3, Lorena García.

En esta ocasión, el Premio Joven 2020 DO La Mancha en Deportes fue para el futbolista del Real Madrid Martin Ødegaard, del que se destacó su juventud, talento y una trayectoria prometedora. El joven centrocampista blanco cedió los 5.000 € con los que está dotado cada uno de los premios a la organización noruega «Kirkens Bymisjon» de ayuda a los «sin techo». Su representante, Øydis Jahren, quiso agradecer la donación del premio que irá a las personas «en situación de pobreza que no tienen oportunidad de celebrar la Navidad».

Por su parte, Marian García, más conocida como Boticaria García, recibió el Premio Joven 2020 en Comunicación, por su doble faceta divulgadora y solidaria. En este caso se destacó su forma amena de acercar conceptos médicos y su «cruzada» particular contra la desinformación desde que esta manchega, doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría, cambió la farmacia rural por la divulgación científica y sanitaria, a la que se dedica desde hace más de doce años. Los 5.000 euros de su galardón irán para su proyecto social «Mascarillas Boticaria».

Por último, José Luis Perales recibió el Premio de Honor «Reserva» de la DO La Mancha 2020. «Estoy especialmente contento por este premio, porque además es la gente de mi tierra quien me lo concede», reconoció el artista, quien emocionó a todos los participantes enviando «un abrazo virtual esperando a que pase esta onda terrible y podamos, de forma tranquila, mirándonos a los ojos y cerca los unos de los otros, tomarnos un vino de La Mancha».

Los 5.000 € con los que está dotado el premio de José Luis Perales fueron a Aldeas Infantiles SOS. Su presidente Pedro Puig, explicó el proyecto en tres objetivos: «familias vulnerables en situación de riesgo que puedan acceder a productos de primera necesidad, intentar evitar que los niños más vulnerables acrecienten su brecha digital y procurar que vivan situaciones inadecuadas».

Los premiados profesionales fueron Víctor Rodríguez, jefe de sala y sumiller en el Hotel Eugenia de Montijo de Toledo (premio Joven Maitre) y Esteban Morales, del restaurante Virgen de las Viñas de Tomelloso (Premio Joven Sumiller). Con un reconocimiento especial y 5.000 € cada uno, fueron también premiadas Cáritas, cuyo representante en la región, Amador Casquero, mostró su gratitud y la Federación de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, y a su cabeza Pepe Crespo, que expresó que «nos sentimos muy orgullosos que la DO La Mancha nos conceda este premio. Nuevas normativas, limitaciones y no hemos parado de trabajar…».

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y de las regiones vitivinícolas de Europa, fue el encargado de cerrar el acto de los Premios Jóvenes 2020 con estas palabras: «Es bueno decir en público los méritos que están detrás de los esfuerzos. España tiene que reconocerse en su historia. Formáis parte del corazón de La Mancha, que es una marca insustituible, que nos representan en calidad y cantidad».