La cocina del hotel de Dani García

Después de subir al olimpo de los triestrellados Michelin, Dani Garcia, en un acto de genuina reflexión, decidió lo que prefería en lugar de las pompas atosigantes: una exitosa carrera de empresario gastronómico. Y entre la carne y la mar, ha dado un salto de notoriedad en la apertura más sonada. Four Seasons es la franquicia de la prestigiosa cadena hotelera, que ha necesitado muchos dólares para borrar las huellas de las más rancias entidades bancarias españolas. Las llaves de la cosa culinaria se las ha dado al marbellí, quien ha leído la necesidad de llenar un espacio, terraza memorable incluida, a golpe de sabores cantados. Lo que llaman Dani Brasserie es un restaurante internacional, que aspira tras la pandemia a llenarse de gente guapa y donde la gastronomía no agreda un lugar VIP. Por eso, hacer una crítica de un espacio cuyos decoradores han cobrado una hijuela sin haber salido de un neutro verde setentero, es un acto de voluntarismo. García llena la carta de sus clásicos, como el famoso tomate nitro o las anchoas 00 con emulsión trufera, pero luego se deja llevar por el guiño amable de un restaurante que no deja claro si es un entremés para esperar las copas y el ligue.

Hay entradas en una carta dispersa que prometen: una buena ensalada de bogavante con aguacate sobre una «crudité», donde estallan aceite y vinagre. O una desestructurada ratatouille con el rumor de tomate seco que liga. La tortilla con el queso de búfala o el desayuno internacional. Como suele ocurrir en restaurantes de mucho «glamour», los platos principales son insípidos igual que las reuniones de negocios. Así, el salmonete de roca huyó del mar, y el picantón necesita un baño de colmenillas y foie para rozar el sabor. La pappardelle al palo cortado culmina una secuencia inocua, a tono con el colofón repostero de poca memoria, salvo el frescor andalusí.Personal dispuesto, que llena los huecos de una aventura más social que culinaria. Interesante carta de vinos de precio internacional. Seguramente, será el lugar de referencia para todos los que amen la vida y las terrazas.

Cocina: 6 Bodega: 6 Sala: 6 Felicidad: 6

Dónde: C/ Sevilla, 3. Madrid.

Tel.: 910 88 33 33.

Precio medio: 70 euros.

fourseaasons.com