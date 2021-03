Buena cocina en «tupper»

Juntas abren la puerta del obrador a las seis de la mañana. Isabel Maestre fue pionera en el difícil arte de servir a domicilio, oficio artesano que ejerce desde hace 40 años y, a día de hoy, es una de las tendencias gastronómicas provocadas por la Covid-19. Sí, el «delivery» es un sector emergente en Europa. Según un estudio realizado por Kantar, «en los entornos urbanos de España, solo el 45 por ciento de los consumidores ha utilizado el servicio de entrega de comida a domicilio en el último año, y solo el siete lo hace una vez a la semana, lo que demuestra que el ’'delivery’' tiene espacio para ampliar su oferta». Visitamos su cocina, donde nos explica su hija Marta Cárdenas que no dejaron de producir ni durante el estado de alarma al considerarse su trabajo servicio esencial de la industria de la alimentación al poseer también tiendas en dos grandes almacenes: «Ya en enero nos anularon varios proyectos previstos para el verano pasado y, además, contamos con una inversión grande que nos hace no parar». De ahí que decidieran adaptarse antes de morir y sustituir el caviar y la langosta por los garbanzos y la carne de ternera.

Sí, a falta de grandes bodas y eventos envían su menú semanal a particulares que no quieren cocinar, no saben o no pueden por falta de tiempo: «El envío a domicilio conlleva problemas de logística, pero han sido comprensivos y nos han ayudado a estar activos, a pasar el bache y a no arruinarnos», dice, al tiempo que reconoce que para bordar la propuesta diseñan una carta corta. Huyen de los envasados al vacío y elaboran los platos a diario, que van cambiando cada semana. La idea es que el cliente escoja cinco de ellos por 65 euros, porque en la nevera aguantan varios días en perfecto estado. Ejemplos son el potaje de Cuaresma, las alcachofas con jamón, el «beuf bourgignon» con arroz, la lubina al horno con tomate y espárragos, además de una crema de verduras y consomé: «Me hubiera encantado tener una casa de comidas», continúa. Y se nota por el equilibrio de verduras y proteínas de cada receta. De ahí su éxito.

A la vieja usanza

¿Lo curioso? Con el objetivo de que lleguen a su destino como les gustaría recibirlo, no trabajan con app alguna. Atienden los pedidos por teléfono y el mismo repartidor los distribuye: «Las aplicaciones se quedan con un tanto por ciento alto y son sus propietarios quienes se enriquecen. La comida debe tener un precio, sobre todo, si es de calidad, y el transporte, otro», sentencia.

Más opciones. Wetaca publica cada jueves sus sugerencias, que rondan los seis euros, como la «parmigiana» de berenjenas. Únicamente necesita un par de minutos de micro y el plato está listo para llevar a la mesa. Para celebrar su quinto aniversario, la empresa lanza una suscripción semanal personalizada. Tomen nota, porque Tapper’s Lifestyle, Tupperdicion, Apet Eat, Minevera, Meal solutions, Menudiet, Mi plato, Knoweats y No cocino más también nos solucionan el buen comer. ¿Y conoce Foodinthebox? Merece la pena. Por una parte, es posible recibir los ingredientes justos, dosificados y empaquetados para elaborar unas recetas específicas, que llegan impresas en la caja para que así nos acostumbremos a no llenar el carrito de la compra con alimentos innecesarios que terminan en la basura y, por otro, nos preparan un platazo para cada día de la semana (hummus con ternera a la libanesa, arroz gangnam...). Sin complicaciones.

Menús saludables y equilibrados

En Tup Tup (www.tuptup.es) es posible escoger entre ventidós platos, cuatro ensaladas y cuatro postres, todos preparados sin aditivos ni conservantes. La lasaña de verduras, el curry de pollo y las patatas a la riojana son recetas ricas y equilibradas que hemos probado (desde seis euros).

