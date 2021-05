El secreto está en la masa... y en el queso

La cadena de pizzerías napolitanas de referencia en España lanza Edizione Limitata, un nuevo proyecto gastronómico con el que, a lo largo del año, llevará a cabo distintas colaboraciones con actores de referencia del sector gastronómico, que compartan los mismos valores, como la importancia de la calidad del producto o lo artesano, para elaborar pizzas únicas de edición limitada.

Así, para su primera colaboración o Capitolo I ha querido contar con Formaje, quesería madrileña liderada por Clara Díez y Adrián Pellejo, especializada en quesos artesanos y naturales de ganaderías ecológicas y sostenibles, pues lo conciben como una unión de artesanos, de dos casas que aprecian el valor intangible de un buen producto, para ofrecer un disfrute único donde la masa de pizza y el horno de leña se funden con QUATTRO de los quesos de Formaje: “Llevamos 4 años haciendo lo que mejor se nos da hacer, y no es solo la auténtica pizza napolitana. Nos referimos a valorar el arte de la gastronomía, desde el respeto al producto de máxima calidad, seleccionando uno a uno proveedores artesanales que nos envían desde Nápoles dos veces por semana los mejores productos. Por eso, tiene todo el sentido lanzar el proyecto de Edizione Limitata juntándonos con otros artesanos, chefs y productores con los mismos valores, construyendo pizzas con identidades únicas.”, señala Fabrizio Polaco, Executive Chef de la compañía.

¿El resultado? La pizza “FORMAGGI di FORMAJE”, que podemos disfrutar hasta el próximo martes 6 de junio en todos los restaurantes de Madrid y Valencia por un precio de 18,90 euros y en formato sin gluten en su restaurante Senza Glutine por 19,90. En esta ocasión, las unidades al día y por local serán limitadas y no estará disponible en formato delivery o take away.

Para la correcta degustación de la pizza, recomienda seguir el orden indicado en la carta, puesto que cada “slice” contiene quesos de distintas intensidades y sabores y, seguir las pautas para degustar estas cuatro porciones ayudará a disfrutar al máximo de la experiencia. Este sería el orden recomendado: empezar por el cuarto de mozzarella, endibia, queso Retorta Pascualete y nueces, seguir por el de mozzarella, espinacas, queso de cabra Moluengo y mermelada de tomate y por el que posee una base de salsa de pesto, mozzarella, longaniza napoletana y queso Palmero rallado. Por último, disfrutar el de mozzarella, queso Stilton Colston Basset, salame piccante y miel.

Por otra parte, según Clara Diez, “para Formaje es importante poder colaborar con proyectos que buscan defender valores alineados a los nuestros. Hemos encontrado en Grosso Napoletano la marca idónea para hablar de origen y de territorio, valores clave en Formaje, puesto que los quesos que defendemos son una representación directa de los entornos en los que se elaboran. De la misma manera, Grosso Napoletano recoge la tradición napolitana de hacer pizzas, respetando y dando continuidad a técnicas que dan lugar a sabores que nos hablan del lugar del que provienen. Los quesos de Formaje en las pizzas de Grosso son un canto al origen y al respeto por las fórmulas e ingredientes que los representan”.

En palabras de Hugo Rodriguez de Prada, cofundador de Grosso Napoletano: “En Grosso tenemos un objetivo principal que es respetar el producto y su identidad. Trabajamos los mismos procesos que cuando teníamos una única pizzería, y nunca nos hemos planteado reducir calidades para optimizar márgenes y precios. Nos hace mucha ilusión contar con un proyecto como Formaje para presentar nuestro Capitolo I de Edizione Limitata, porque Clara y Adrián son el claro ejemplo de que emprender e innovar pueden convivir con la tradición y la artesanía”.