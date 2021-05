La sorprendente cantidad de toneladas de tortilla de patatas que se come al año en España

Con cebolla, sin cebolla, de queso, con verduras, poco cuajada o muy hecha. El debate sobre cuál es la mejor tortilla de patatas siempre seguirá abierto, pero de lo que no cabe duda es de que se trata de un plato que gusta en España, y mucho. La base es simple: huevo, patata, sal y aceite; el resto ya son gustos y filias personales.

Está claro que, si es casera, mucho mejor. No osbtante, las tortillas de patatas precocinadas no son una mala opción para disfrutar de uno de los platos típicos españoles por excelencia sin pasar apuros en la cocina. Su consumo en los hogares de nuestro país ha crecido un 15% en los dos últimos años hasta alcanzar las 27.820 toneladas de tortilla de patatas listas para tomar en 2020, según un informe elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (ASEFAPRE). Si el frío dato le deja indiferente, esta cantidad equivale al peso de casi 155 ballenas azules, el animal más grande del planeta, que mide unos 30 metros de largo.

El aumento del consumo de las tortillas de patatas precocinadas se debe al “incremento de permanencia en el hogar que ha provocado que las familias busquen soluciones que gusten a todos los públicos y que solucionen de una manera rápida una comida o una cena”, explica Álvaro Aguilar, secretario general de ASEFAPRE. En el caso de la tortilla de patatas, se trata de “una opción sencilla, rápida y fácil de servir que cuenta con diferentes variedades adaptadas a los gustos de cada uno”, añade el representante de la asociación.

¿Cuál es la mejor tortilla de patatas de España?

Se dice que la mejor tortilla de patatas de España es la que se prepara en Betanzos, en La Coruña. El municipio gallego se ha colocado en el mapa de la gastronomía mundial gracias a su famosa receta de este plato típico. Eso sí, será la mejor para los que la prefieran muy poco cuajada y ojo, sin cebolla.

Un manjar al alcance de todos los bolsillos

El origen de la tortilla de patatas se vincula al siglo XIX, como alimento para los soldados durante las Guerras Carlistas. En Navarra y Extremadura reclaman el reconocimiento de ser los precursores de la seña de la gastronomía española. Independientemente de su origen, lo que está claro es que se trata de una receta que se hizo muy popular por el fácil acceso a la materia prima con la que se elabora.

Ahora, la tortilla de patatas no entiende de clases, pero no está libre de polémica. Nació fruto de la necesidad y ahora llega hasta los paladares más exquisitos, permitiendo algunas licencias que para los defensores de la receta original bien podrían ser considerados como pecados capitales. No hablamos de que lleven cebolla o no, sino de nuevas creaciones con queso, calabacin, espinacas, bacon y hasta chorizo.