La Ancha y carreras, dúo ganador

Que Nino Redruello borda cada proyecto que inaugura lo sabemos. No es cuestión de suerte, qué va. Porque, en su caso, las palabras que entran en juego son trabajo, tesón, ilusión y pasión por el oficio. Pertenece a la cuarta generación de una familia hostelera. Primero fue Benigno Redruello quien, en 1919, fundó La Estrecha, en la calle Los Madrazo. Pasó a manos de su abuelo Santiago antes de la apertura de La Ancha, en Zorrilla, hace ya 102 años. La esencia la lleva en la sangre y esta temporada ha decidido trasladarla al Hipódromo de Madrid, donde es posible reservar mesa en Los Veranos de La Ancha. Es aquí donde la comparte con los comensales durante unas cenas que organiza los jueves y sábados de este mes y los días 5 y 26 de agosto. Reserven, reserven. El dúo comida honesta, sencilla y riquísima y carreras de caballos es ganador. Nosotros apostamos, no ganamos, pero el buen rollo que se respira es pura medicina. Es necesario recordar que en el citado espacio no hay cocina, ya que se trata de un lugar diáfano, así que dar de cenar muy muy bien a 170 personas no resulta tarea fácil. Lo logra, dice, al contar con una cocina central, situada en Marqués de Vadillo, donde ejecuta toda la producción de Armando, además de todas las recetas pensadas para los proyectos que tiene entre manos. Antes de comenzar el desfile de platos deliciosos y refrescantes, nos cuenta que en noviembre inaugura la Taberna de La Ancha, en el Mercado de San Antón, junto a Anson y Bonet, donde devoraremos sus gloriosas tortillas, además de otros bocados divertidos. Ya en diciembre, tiene prevista la apertura de Molino de Pez (Barcelona).

La propuesta es un único menú, que comienza con su famosa ensalada de colas de cangrejo de río con vinagreta, los arenques al limón y el tomatito de temporada con cebolleta. Recetas redondas, que anteceden a la brutal y mítica tortilla guisada con almejas, ese platazo emocional tan de su familia, que se hizo popular en los años de la posguerra. Tanto le entusiasma, que hace ya dieciséis años apostó por rendir homenaje a estas recetas de aprovechamiento, que le recuerdan a su niñez, en Las Tortillas de Gabino. Como platos principales, la merluza de Celeiro, de punto perfecto, al horno y una melosa carrillera de ternera glaseada. Terminamos con la tan riquísima tarta de queso de Fismuler y con el mousse de chocolate. Nino apuesta por llevar la esencia de la casa a otro contexto. Reto logrado.

Dónde: Avda. Padre Huidobro, s/n A-6. Km.8.

Precio del menú: 65 euros.

www.laancha.com/hipodromo