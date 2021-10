Polémica con la “Nocilla healthy” de Carlos Ríos

¿Es posible que una crema de cacao sea saludable? Según Carlos Ríos sí, aunque el resto de nutricionistas difieren en opinión.

Poniéndonos en contexto y para quien no haya oído a hablar de Carlos Ríos, es un influencer nutricionista conocido por ser el gran impulsor del movimiento Realfooding. Su principal enemigo son los ultraprocesados y defiende a capa y espada una filosofía de alimentación basada en alimentos reales.

La plataforma Tiktok ha sido su medio principal de comunicación, en ella se ha ganado una larga lista de seguidores que alaban sus consejos, aunque también una buena horda de haters, hasta aquí nada raro.

Se ha visto envuelto en varias polémicas por sus críticas a la comida “ultraprocesada”, y las redes, que aprovechan cualquier momento para hacer de las suyas, lo han bautizado como “ultrapesado”.

Y ahora es cuando llegamos al asunto en cuestión, el nutricionista ha sacado al mercado junto a la empresa Shukran, lo que el describe como “la crema de cacao más saludable de la historia” y en la etiqueta pone que es “sin azúcares añadidos”.

¿Ingredientes?: cacao natural, castaña, dátil, aceite de oliva virgen extra, pasta tahini, entre otros. Aunque si nos leemos la información nutricional, podemos ver que por cada 100 gramos de producto de esta “nocilla healthy”, se consumen 6 gramos de grasas, 25.1 gr de hidratos de carbono, de los cuales 16.7 son azúcares, y tiene un valor energético de 180 kcal. Es decir, igual que todas

Él la vende como el sustituto perfecto a las reconocidas cremas de cacao del mercado y para decir adiós de una vez por todas a las toneladas de azúcar añadido, refinado o edulcorantes que estas contienen.

Parecía que íbamos a poder hartarnos a crema de cacao sin remordimientos, hasta que twitter se incendia con la crítica de numerosos nutricionistas que afirman que el azúcar del dátil también cuenta como un azúcar añadido.

Y es que la mayoría de alternativas al azúcar blanco realmente son azúcar llamado de otra forma o asociado a algún elemento al que se le tiene mayor estima o consideración, en este caso el dátil, o como puede ser también el coco.

¿Qué ha dicho Carlos Ríos al respecto?

Ha respondido a las criticas por medio de su cuenta de Instagram, afirmando que la “Industria de los Ultraprocesados” quieren retirar su crema del mercado. “Quieren tumbar nuestro producto apoyándose en resquicios legales que no están apoyados en evidencia científica, porque el DÁTIL NO ES SOLO AZÚCAR. No os preocupéis, de momento seguiremos vendiendo nuestra crema saludable y veremos quién gana en esta batalla que solo acaba de comenzar…”

También afirmó que: “Nuestro producto no solo tiene propiedades organolépticas, sino también propiedades cardioprotectoras a través de los efectos de sus compuestos sobre la regulación de los lípidos, la defensa oxidante y su efecto antiinflamatorio”

A lo que Aitor Sánchez, de Mi dieta cojea, quiso dar su opinión al respecto y cuestionó que simplificara las críticas en un “la industria de los ultraprocesados” quiere eliminar la crema de cacao. “En todo caso, tendrás que corregir el etiquetado, porque efectivamente no cumple con la normativa vigente”. También criticó que hablara de propiedades “cardioprotectores”, lo cual es un tema de salud con una “reglamentación aparte”.

El principal problema de esta crema, es la trampa del etiquetado y su presentación como producto saludable, cuando siempre hemos asociado este tipo de productos como poco recomendables para uso diario. Los consumidores deben tener la información necesaria y saber realmente si el producto que van a comprar se ajusta a lo que están buscando. No se puede vender un producto como una alternativa saludable, en este caso a la nocilla, haciendo creer que es “healthy” , cuando en realidad en calidad nutricional no dista demasiado.