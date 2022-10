El mejor bar del mundo es Paradiso y está en Barcelona

Barcelona se ha consolidado como la capital mundial de la coctelería y Madrid le pisa los talones. Así lo ha decidido el jurado de The World’s 50 Best Bars, formado por seiscientos profesionales, durante una ceremonia celebrada por primera vez en España, en concreto, en la propia Ciudad Condal. La prestigiosa lista británica ha colocado a Paradiso en el número uno desbancando al londinense Connaught Bar, que se había apoderado del podio durante dos ediciones. Así, el espacio de Giacomo Giannotti abandona el tercer lugar, que cede a Sips, también situado en Barcelona, al pegar una zancada bestial desde el 37.

Sí, desde la noche del martes, España reúne cuatro bares dentro de los cincuenta mejores del mundo, ya que, además de los dos mencionados, otro barcelonés ocupa la séptima posición tras abandonar el puesto 11. La presencia española la completa Diego Cabrera, al frente del templo que es Salmón Gurú, que escala al 15.

Tras echar un vistazo a la lista, la lectura es que nuestros barmans no tienen nada que envidiar a los londinenses, a pesar de que Tayer+Elementary se asiente en el segundo lugar, ni a los neoyorquinos –Double Chicken Please ocupa el sexto y Katana Kitten, el noveno. Podemos confirmar que la escena ha cambiado y en nuestro país se bebe muy bien, ya que el barman se ha profesionalizado. Destacables son también las posiciones de los países latinos, ya que de México son Licorería Limantour, que se coloca en cuarta posición, Handshake Speakeasy, en la once, seguidos de Hanky Panky, en la 13, y Baltra Bar, en la 32, mientras que Alquímico, de Cartagena, se hace con la décima. Paradiso, cuya mente creativa es Giacomo Giannotti, se encuentra en el Born. Se trata de un curioso clandestino en el que lo normal es encontrarte cola para entrar y al que se accede a través de la puerta trasera de una tienda de queso pastrami.

El barcelonés 'Paradiso' gana el premio al mejor bar del mundo de 2022 PERRIER - DAVE HOLBROOK 05/10/2022 FOTO: PERRIER - DAVE HOLBROOK PERRIER - DAVE HOLBROOK

La entrada, por la nevera

Pero, lo sorprendente y divertido es que una vez dentro, al local en sí se entra por la puerta de una nevera. Observar a Giannotti haciendo virguerías con las botellas, artilugios y productos siempre artesanales y adquiridos en su lugar de origen es un espectáculo. El Mediterranean Treasure, el Vulcano Negroni, el Fleming y On Fire son algunas de las 21 combinaciones que forman la carta y rondan los 15 euros: «Ha sido increíble. La evolución de Paradiso es constante, pero siempre manteniendo la esencia basada en la hospitalidad en un espacio increíble, la cercanía con el cliente, el uso de materias primas llegadas desde sus orígenes, copas pensadas para cada cóctel, la creatividad y el diseño de técnicas para desarrollarlo».

Por su parte, Cabrera confirma que «el profesional ahora busca proyectos creativos y sostenibles, que el cliente saboree una vivencia 360 en locales, con cartas interactivas, donde en cada trago hay mucho trabajo basado, a veces, en fermentaciones y maceraciones. Creemos en el cóctel como transformador social, ya no es solo una bebida rica».