Afila cuchillos sin filo en un minuto usando este truco infalible con papel de aluminio

Los cuchillos resultan una herramienta indispensable en nuestra cocina. Desde cortar verduras hasta carnes o incluso para abrir paquetes, este utensilio es usado por todos y cada uno de nosotros de manera reiterada, por lo que no es sorprendente que se desafilen con el uso diario y pierdan su capacidad de corte original.

Los cuchillos los grandes imprescindibles en la cocina Photospro La Razón

Cuando esto pasa, los cuchillos se vuelven más difíciles de manejar, aumentando el riesgo de pequeños accidentes. Para evitar esto, es importante mantener el cuchillo siempre bien afilado.

Si bien es verdad que hoy en día existen todo tipo de afiladores, muchas veces estos pueden resultar bastante caros. Es por eso que hoy te traigo un truco rápido e infalible para sacarle punta a tus cuchillos. Económico y barato, tan solo necesitas su propio cuchillo y un poco de papel aluminio.

Cómo afilar cuchillos usando papel de aluminio

En primer lugar, corta un trozo de papel de aproximadamente 30cm de largo y dóblalo varias veces hasta formar una tira gruesa y resistente.

Luego, pase el filo del cuchillo de 10 a 15 veces como si tratara de cortar el papel.

Por último comprueba el resultado cortando una hoja o una verdura. Si no está lo suficientemente afilado, repita el proceso.

Este método, aunque no reemplaza un afilado profesional, es una excelente forma de mantener tus cuchillos en buen estado día a día.

Porque funciona afilar tus cuchillos con papel aluminio

El papel de aluminio tiene una textura abrasiva que elimina las posibles rebabas en el filo, realineando así las curvaturas en el metal. Al pasar la hoja repetidamente por el papel doblado, se pule y se alinea el borde permitiendo que el cuchillo vuelva a cortar.

Los 7 tipos de cuchillos que todo hogar necesita

Los cuchillos que no pueden faltar en tu cocina La Razón La Razón

Cuchillo de chef o cebollero

Es un imprescindible de la cocina debido a su versatilidad. Su hoja ancha y curva permite realizar todo tipo de cortes en verduras y carnes.

Cuchillo de puntilla

Un cuchillo pequeño y fácil de manejar, ideal para pelar frutas o cortar queso.

Cuchillo de pan o sierra

Su hoja dentada rompe la corteza o durezas de los alimentos sin aplastarlos. Se utiliza para cortar el pan pero también es muy útil a la hora de tajar alimentos con una corteza dura o congelados.

Cuchillo deshuesador

De punta fina y hoja flexible, este cuchillo permite separar la carne de los huesos con gran precisión.

Cuchillo santoku

Este cuchillo japonés de gran elegancia y precisión es un clásico en las cocinas más profesionales. Resulta ideal para cortes precisos ya sea en verduras, frutas, carnes o pescados.

Hacha de cocina

Esta hoja grande y pesada es perfecta para despiezar grandes trozos de carne y separar los huesos.

Cuchillo de trinchar

De hoja muy larga, se utiliza para sajar y servir carnes asadas, logrando rebanadas muy finas.