Albert Adrià sigue siendo el segundo mejor cocinero del mundo

Después de que Dabiz Muñoz haya sido reconocido durante tres ediciones como el mejor cocinero del mundo, la noche del miércoles el danés Rasmus Munk, del restaurante Alchemist, le ha arrebatado el liderazgo. Pero, como no puede ser de otra manera, seguimos aplaudiendo a nuestros cocineros y Albert Adrià repite y continúa ocupando la segunda posición por delante del también danés Eric Vilgaard, al frente de los fogones de Jordaen. Estos tres fueron los tres únicos chefs que formaron parte de una mínima clasificación, ya que en esta edición los responsables de The Best Chef Awards han decidido estrenar un nuevo sistema, que también reconoce el trabajo de los profesionales con "cuchillos", diseñado para ofrecer una visión más completa e inclusiva de la excelencia culinaria. Este sistema premia en función de su impacto y habilidad en tres categorías, reconociendo a un total de 550 cocineros en seis continentes.

En esta segunda juventud que vive Albert Adrià entre fogones, en varias ocasiones nos ha confesado que al frente de Enigma vuelve a ser un cocinero que intenta hacer feliz a la gente a través de la cocina: "Enigma no para de crecer gracias al equipazo alucinante que tengo. Creo que uno no puede escapar de quien es, ni de la marca que defiende. Yo soy Albert Adrià, de elBullli, entendiéndolo como una parte de mi vida y de mi historia", reflexiona quien trabaja para ser diferente sin marcarse objetivos, ya que sólo pretende ir creciendo día a día. Asimismo, también nos reconoció en nuestra última conversación que se siente con fuerzas para "picar piedra", porque si ya ha viajado muchísimo para decir al mundo que su restaurante estaba ahí, ahora es al revés: "No salgo para no defraudar al comensal, no quiero dejarle indiferente. Llevar el apellido Adrià es una gran responsabilidad", continúa. Porque la alta cocina es muy exigente. Según sus palabras, el error está presente en cada momento. Es obligada la utilización del producto de temporada, lo que conlleva un esfuerzo tremendo. Su primer objetivo es llenar Enigma y lo consigue a diario. ¿El segundo? Escribir un lenguaje creativo: "Imagino Enigma tal y como hubiese sido elBulli en 2024. Queremos seguir esa estela sin grandes revoluciones, porque ni yo ni nadie está inmerso en una", reconoce. Al referirse a las distintas clasificaciones, reconoce que “todos tenemos nuestro ego. No hay que ser hipócrita. Ferran decía una cosa, que siempre me caló: las guías son buenas, sobre todo, si eres el número uno. Al final, la hostelería mueve dinero. Cuando empecé en el 85, a los nuevos amigos no les decía en qué trabajaba, me daba vergüenza confesarles que era cocinero. Hoy, somos gurús y la mitad no tenemos ni estudios. Así que, juego desde la distancia y la tranquilidad. Yo trabajo para llenar mi restaurante. Las listas, por supuesto, ayudan, pero el boca a boca sigue siendo la mejor manera de dar a conocer tu trabajo”.

97 cocineros se han hecho con los tres cuchillos y los españoles son: Albert Adrià, que también es considerado “El Mejor Revolucionario”, Ángel León, que suma el premio “a la Mejor Ciencia” y Paco Méndez, “Premio a la Mejor Creatividad”. Este mismo apartado también lo ocupan Andoni Luis Aduriz, Quique Dacosta, Víctor Arguinzoniz, Dabiz Muñoz, Diego Guerrero, Eneko Atxa, Fina Puigdevall y Martina Puigvert, los hermanos Torres, Martín Berasategui, Oriol Castro, Paco Morales, Paco Pérez, Paco Roncero y Paolo Casagrande.

Según palabras de Joanna Slusarczyk, cofundadora de The Best Chef, «este año hemos tenido el privilegio de reconocer a 550 chefs extraordinarios, cada uno de los cuales encarna la habilidad, la visión y la dedicación. El nuevo sistema de reconocimiento 'Cuchillos' nos ha permitido destacar a los chefs en todas las etapas de su trayectoria, respetando debidamente su oficio y sus contribuciones. Ser testigo de este nivel de talento, desde maestros de renombre a estrellas emergentes, todo ello aquí en Dubái, ha sido profundamente conmovedor. Nos sentimos honrados de formar parte de este viaje y esperamos ver cómo estos chefs siguen dando forma al futuro de la gastronomía mundial».

177 chefs consiguen los dos cuchillos, quienes han obtenidoel 40 por ciento o más de los votos, lo que representa una experiencia de alcance mundial, mientras que un cuchillo lo han logrado 276, que alcanzaron el 20 por ciento o más, lo que destaca sus notables contribuciones al sector.