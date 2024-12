La gastronomía, al igual que las otras artes, es capaz de jugar con el 'lenguaje' en su medio de expresión, que en su caso es la comida. En muchas ocasiones vemos que tan importante o más es el continente como el contenido, aunque en otras, sin embargo, es uno de los dos el que se lleva todo el protagonismo. 'Bocata' es un concepto que, si bien el nombre se lo da el pan, lo importante es el interior. Algo similar sucede con los 'milhojas', que no podrían agarrarse sin el hojaldre, pero todo el peso lo tiene la gruesa capa de merengue.

En los últimos años se han popularizado mucho las cremas untables que imitan o se asemejan al relleno de algunas famosas galletas, como ha ocurrido con los dulces de Lotus, OREO y otras tantas pastas. La mayoría de las veces son las propias marcas las que lanzan estos productos secundarios al mercado, pero cuando estos aún no existen, sale a relucir el ingenio popular y los usuarios de las redes sociales comparten sus preparaciones propias con el resto del mundo.

A través de internet se han llegado a compartir recetas de lo más originales, algunas incluso llegando a inspirar más adelante la aparición del producto a nivel industrial, mientras que otras no han pasado el mejor test de mercado: la opinión de los consumidores que replicaron la preparación en sus casas y emitieron un honesto veredicto popular.

La preparación de la que hoy nos hacemos no es precisamente muy 'fitness' ("sana", para los que prefieren no caer en anglicismos innecesarios), pero ha conseguido millones de reproducciones en apenas unos días en TikTok. Contiene azúcar y grasas en grandes cantidades, pero su creadora afirma que es ya una de sus favoritas y que para cocinarlo no se necesita más que un cuenco grande y un batidor de varillas.

Aprende a hacer el relleno de los cereales de leche de Mercadona en casa

Debido a la enorme popularidad de algunos de sus productos, Hacendado (una de las marcas de Mercadona) a veces amplía su gama de artículos y sorprende a los consumidores con creaciones innovadoras en las que mezcla algunos de sus productos. Sin embargo, un producto que nunca han puesto a la venta por separado es la crema que va por dentro de los 'Cereales rellenos de leche', uno de sus productos de desayuno más vendidos.

Pero las redes sociales han hecho su trabajo y la 'influencer' de comida Marta Boukie (@boukie_) ya ha compartido esta semana pasada su propia receta de este amado relleno dulce de Hacendado. Primeramente compartió un vídeo preguntando a sus seguidores si querían conocer la preparación paso a paso, y hace unos días lo subió finalmente. Entre ambas publicaciones suman ya casi tres millones de reproducciones.

Ingredientes:

200 ml de leche condensada.

2 cucharadas de azúcar glas.

100 g de leche en polvo.

1 cucharada de mantequilla a temperatura ambiente.

1 cucharada de aceite de coco.

Extracto de vainilla.

Preparación:

Para cocinar esta receta no hace falta más que un cuenco grande, un batidor de varillas y una cuchara sopera para medir. Lo primero que se debe hacer es mezclar y batir muy bien la leche condensada con el azúcar glas hasta que se disuelva del todo y no queden grumos.

A continuación se añade la leche en polvo y la mantequilla y se vuelve a remover enérgicamente, para evitar que queden partes sin fundirse. Para terminar, se echa una cucharada de aceite de coco y un chorro de extracto de vainilla, o la cantidad deseada de este aromatizante al gusto.

El procedimiento lleva a cabo en torno a un cuarto de hora nada más, y terminamos obteniendo una buena cantidad de esta imitación certera de los 'Cereales rellenos de leche' de Mercadona. Se puede tomar sola o utilizarla para otras preparaciones, como una tarta de queso con este endulzante, que le da un sabor distinto y muy característico.