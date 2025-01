Bodegas Figuero nos propone su vino Milagros, listo para dedicar en San Valentín

Bodegas Figuero nos propone su vino Milagros, estuchado y con un rotulador rojo pasión para poder dedicar la botella. Escribir un mensaje en la caja dirigido a la persona con quien quieres compartir ese día.

Cristina M. Figuero, tercera generación, nos cuenta cómo nace su idea: “Este año 2025 me caso y quería regalarle un vino muy especial a mi prometido. He elegido Milagros, un homenaje de mi abuelo José María García a mi abuela Milagros Figuero. Y he pensado; ¿por qué no escribirle un mensaje especial en el estuche? Un especial recuerdo cuando lo descorchemos años después. Milagros Figuero representa la historia de amor, de toda una vida, de mis abuelos”.

Para facilitarlo todo hemos incluido en el estuche un desplegable con las instrucciones y un rotulador rojo para que cada uno pueda expresar sus sentimientos. Hay muchos amores además del romántico.

PVP: 50 euros