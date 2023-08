El chiringuito de Juan Suárez de Lezo: Atenas Playa, la excelencia del atún en un oasis en La Barrosa

Está al frente de Quintoelemento, espacio gastronómico situado en la séptima planta de la discoteca Kapital, donde se come realmente muy bien, ya que Juan Suárez de Lezo se las ingenia para sorprender al comensal a diario. Y lo consigue. Atenas Playa (atenasplaya.com) es su chiringuito favorito. En La Barrosa (Cádiz), es un espléndido «beach club» con una zona de piscina recién estrenada con hamacas, camas balinesas y «sun beds» para relajarse entre baño y baño. Nos cuenta que comenzó a pasar sus veranos en la zona cuando sus abuelos adquirieron una pequeña casita en esa época en la que Chiclana dista mucho de lo que es hoy: «Empezó siendo un chiringuito sin más, pero iba la gente, porque cada vez se comía mejor y el ambiente era agradable», dice. A pesar del cambio de ubicación, le gusta ir porque, además, organizan conciertos y durante la puesta de sol la música es buena. Pero, sobre todo, valora que el producto que llega a la mesa se encuentre en su mejor momento y, por supuesto, que el pescado sea del día, ya sea en fritura, al horno, a la plancha, a la brasa o a la espalda, ya que es la especialidad del establecimiento: «En la playa, me apetecen recetas sencillas bien hechas, no pido más», añade. Así que se decanta por la ensaladilla con camarones, la degustación de atún en seis bocados, la tosta de atún en manteca colorá y por el tartar de tarantelo. La gamba blanca de Huelva, mejor a la plancha, que hervida, es su perdición. Según su opinión, la propuesta en los chiringuitos «ha mejorado muchísimo. Porque, abras el concepto que abras, se tiene que comer bien si quieres que la gente repita. Comer mal, me pone de mal humor. A parte, tienes que pensar que, en general, el precio medio no es barato. El comensal va a gastarse el dinero y eso lo sabe el propietario, que lo que busca es hacer negocio en verano», prosigue. Asimismo, el foráneo, en general, disfruta del lugar, «porque se fija en el conjunto de la oferta. Es decir, en la comida, en el ambiente y en la música. En definitiva, le gusta pasarlo bien. En esta zona, hay muchos alemanes y agradecen una oferta de calidad. En Cádiz, los chiringuitos tienen su competencia, lo que conlleva que estén llenos desde el aperitivo, el almuerzo, durante la tarde, con saxofonista incluido, además del «show» en el atardecer. Momento en el que disfruta ya sea de un margarita, de un mojito o de una copa de champán. En los días en los que el termómetro se dispara es más de gazpacho que de salmorejo. Para bordarlo, nos regala un truco: «Batirlo muy bien y colarlo para que no quede ni un solo grumo. Además, me parece imprescindible usar un buen tomate pera, fresco y jugoso y, por supuesto, un aceite de oliva virgen extra». Su pescado de temporada por excelencia es el pargo, ya sea a la plancha, a la espalda e, incluso, a la sal. Como marisco, escoge la coquina negra, que solo se encuentra en Chiclana y entre tantas ensaladas, la que le refresca después de un baño en el mar es la de tomate con aceite de oliva virgen extra y vinagre de Módena. Un apunte, del 7 al 21 Quintoelemento no lo encontramos abierto durante la hora del almuerzo, pero recuerden, durante todo el mes de agosto las noches son suyas.

Su recomendación: las hamburguesas y la degustación de atún en seis bocados

Hamburguesa de Atenas Playa La Razón

Donde:

Playa de la Barrosa. Chiclana de la Frontera.

►Precio medio: desde 25 euros.

►856 92 51 90.