Citrus del Tancat o dónde comerse el Delta del Ebro

Hoy, nuestro destino es el espacio gastronómico situado en el hotel Tancat de Codorníu, en Les Cases de Alcanar, en Tarragona. Lean y únanse a nuestro viaje. Al frente, encontramos al cocinero Aitor López, quien a diario dota de valor los productos que llenan su despensa para otorgarles un contexto y llevar a la mesa el entorno en el que se encuentra esta casa. Sobre todo, porque esta antigua masía del siglo XIX rehabilitada acoge dos mil árboles frutales, entre los que destacan los naranjos, de ahí el nombre de Citrus, y un maravilloso huerto ecológico, que son las piedras angulares de un proyecto arraigado al territorio. Pero, vayamos al grano, ¿qué se come en esta casa? Se preguntarán. Aitor apuesta por una culinaria mediterránea en la que la tradición y la cocina de la memoria pesan, alimentada por ingredientes de proximidad. Es decir, de la lonja de la Ràpita y del Delta del Ebro, de donde proceden los mejillones, las ostras, las gambas blancas y los cangrejos, con constantes guiños al recetario catalán y al valenciano por su peculiar emplazamiento a caballo entre ambas comunidades.

AITOR LÓPEZ, DEL RESTAURANTE CITRUS DEL TANCAT plato de citrus LR

Vinaroz y Peñíscola

Dicho esto, el chef propone la coca de pimiento con tomate y atún curado, el cangrejo del Delta aliñado con curry francés, el hinojo confitado con bullabesa anisada de mejillones del Delta, el «wellington» de berenjena ahumada, jugo de «cap i pota» y chantilly, y el flan de azafrán y haba tonka, melocotón de la Terra Alta y helado de almendra cruda. Son platos que definen la filosofía del chef e integran alguno de los tres menús degustación: Lo Canar, Montsià y Sol de Riu. Para seguir saboreando el Delta del Ebro, como siguiente destino Aitor no lo duda y señala L’Algadir del Delta, donde es posible hacer parada y fonda, porque el espacio cuenta con 15 habitaciones en Poble Nou del Delta (Amposta-Tarragona) en el mismísimo Parque Natural del Delta del Ebro. Por eso, Joan Capilla ofrece unas recetas súper arraigadas a la zona, con el arroz como especialidad, que lo han llevado a obtener la estrella verde Michelin. Ya en Peñíscola, acostumbra reservar en un clásico, Casa Jaime, donde rendirse ante la cocina tradicional marinera con los guisos de los pescadores, con platos como la raya con langostinos y el suquet de peix sin olvidarse del arroz Calabuch, con espardenyes y ortiguillas de mar, el particular homenaje de Jaime y Jordi Sanz a Luis García Berlanga. Y, cuando Aitor quiere un vino en su día libre es fácil encontrarle en La Bodegueta de Sant Vicent, en Vinaroz (Castellón), donde se apuesta por el descorche y es posible escoger una etiqueta sabiendo que si al final del almuerzo o cena no lo ha terminado, se lo puede llevar. Nos recomienda catar Les Alifares, de Frisach, una garnacha gris cien por cien, de la D.O Terra Alta (Corbera d’ Ebre), aunque se reconoce un entusiasta de los corpinnat, un espumoso ecológico que, bien frío, se lo llevaría a un pic nic para armonizar con unos mejillones y unos salazones. Además de estos, los cavas y destilados en dicha casa son grandes amigos de las conservas, del jamón y del queso, manjares con una buena relación calidad-precio. Tomen nota, porque asegura que es primordial volver a casa con uno de los arroces de Moli de Rafelet, un vino de la D.O Tierra Alta, del Montsant por mencionar alguno, así como con unas conservas de anguila ahumada.

►Dónde: CN-340 km. 1059 (Sol de Riu. Alcanar. Tarragona).

►Precio de los menús: 83, 63 y 43 euros.

► 977 73 71 94.

►citrusdeltancat.com