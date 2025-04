Cocina japo-peruana en Madrid con la pureza de sus ingredientes

No lleva ni dos años abierto, pero su localización ya es un secreto a voces entre los adeptos a la cocina nikkei. La llegada a Madrid del grupo peruano Embarcadero 41, con presencia en Perú, Estados Unidos, Chile y Ecuador, ha sido un éxito con su propuesta de alta cocina nikkei.

Los nikkei son japoneses emigrados y sus descendientes. En Perú, donde la comunidad japonesa es amplia, la fusión de sabores peruanos con técnicas niponas dio origen a la cocina nikkei, basada en el mejor producto y en constante evolución. “Muchos platos coinciden en nombre con los japoneses, pero la versión nikkei lleva aderezos peruanos como aguacate, ají limo, ají amarillo, pimienta, jengibre rallado, ají panka, cebolla, cilantro o perejil”, explica Ernesto Ascenzo, socio fundador y director de Lima Nikkei.

“Es una culinaria de corte urbano, ya que los japoneses se establecieron en las ciudades”. En el restaurante no tomaron el camino fácil: además de una gran variedad de platos crudos como nigiris, gunkan, sashimis y rolls, su oferta también incluye platos calientes, consolidando la mejor propuesta nikkei de Madrid. “La cocina es al minuto y con ingredientes frescos de alta calidad. Trabajamos atún Balfegó, corvina salvaje, ostras Gillardeau nº 2 y productos japoneses de Cominport, la importadora más prestigiosa. Las verduras y frutas provienen de Frutas Eloy, quizás la opción más cara, pero la de mayor calidad. Nuestro pisco es Sarcay, el mejor disponible en España. En Lima Nikkei, solo entra lo mejor”, concluye Ascenzo.

La cocina de Lima Nikkei está dirigida por Tito Bravo, chef limeño especializado en cocina nikkei. “Desde pequeño me fascinaba la combinación de culturas y sabores”, afirma Bravo. Su carrera comenzó en el conocido restaurante Osaka de Lima, donde fue jefe de cocina de la barra de sushi durante cuatro años. Luego, trabajó como chef en Osaka São Paulo y, con el objetivo de expandir la cultura nikkei, se trasladó a Ecuador para ser chef ejecutivo en Mikka. En 2018, llegó a España, donde fue jefe de cocina y responsable de la barra de sushi en Kirei by Kabuki, Yakitoro by Chicote, y lideró la apertura de la barra de sushi en 99 Sushi Bar & Restaurant en Marbella, donde permaneció cuatro años. Ahora, como chef ejecutivo de Lima Nikkei en Madrid, crea una propuesta que refleja su experiencia, los sabores que ha aprendido y el sentimiento que busca transmitir al comensal en cada bocado.

Hay platos con todo tipo de ingredientes en presentaciones crudas, frías y calientes: mariscos, pescados, carnes y verduras protagonizan la carta, ofreciendo variedad para todos, incluidas opciones veganas.

Lima Nikkei es un restaurante perfecto para todo el mundo, ya que todos encuentran platos de su gusto. Entre los más demandados están el maki acevichado (roll de langostino furai, queso crema y aguacate, cubierto con atún rojo, salsa acevichada y cebolleta), el nigiri de vieira trufada, el tataki (con sésamo blanco, chimichurri oriental y ponzu), los udon a la huancaína con lomo saltado (solomillo de ternera al wok con tomate, cebolla morada y soja, acompañado de udon en salsa a la huancaína) y el lomo saltado nikkei.

La carta de postres ofrece tres opciones artesanales, como punto final. Ascenzo afirma: “Queremos que el comensal culmine su comida de la mejor manera”.

El interiorismo del restaurante muestra un espacio moderno, urbano y confortable en el que atienden a un máximo de 50 personas por turno. “Al servir una cocina al momento necesitamos poder contentar a nuestros clientes con un servicio ágil en el que los platos se puedan degustar recién hechos, y aunque tenemos un aforo de 75 personas, preferimos priorizar la calidad en todos los sentidos”, aduce el director.

En Lima Nikkei cuidan cada detalle, reflejado en una carta de vinos con etiquetas reconocidas: espumosos españoles y franceses, blancos y rosados nacionales e internacionales, y tintos frescos, ideales para la cocina nikkei.

En cócteles destacan el pisco sour en varias versiones, el chilcano y combinados clásicos de la mixología internacional.

La oferta sin alcohol incluye chicha morada, limonada clásica o con pepino y lima, y Lychee Nikkei con jengibre, entre otros. Además, la propuesta de cervezas y refrescos es variada.

C/ Rosario Pino, 8, 28020 Madrid - www.limanikkeimadrid.com - IG: @limanikkei_madrid