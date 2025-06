¿Cuál será el mejor restaurante del mundo?

Que España es un clarísimo destino gastronómico, lo sabemos y ya en la edición pasada los votantes de The World’s 50 Best Restaurants así lo corroboraron al reconocer Disfrutar, en Barcelona y dirigido por Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, como el mejor del mundo. ¿Quién lo será en este 2025? Faltan unas horas para saberlo, ya que la ceremonia de lectura del ránking tiene lugar esta noche en Turín.

Lo cierto es que Etxebarri (Axpe. Vizcaya), del vasco Bittor Arguinzoniz, parte como uno de los favoritos para hacerse con el podio al haber ocupado el año pasado el segundo puesto, la mejor desde que entró en el top10. Recordemos que, en las últimas ediciones, en 20023 ocupó la cuarta; en 2022, la sexta, y en 2021, la tercera.

¿Volverá a acoger España al mejor establecimiento del globo? Porque DiverXO, con Dabiz Muñoz como mente creativa donde las haya que es y como ideólogo de una cocina innovadora, es otro de los favoritos. La siguiente cuestión evidente es si durante dos ediciones seguidas puede liderar la lista un restaurante español, diferente, claro está, ya que el mismo no puede repetir podio por eso de dar visibilidad a otros. Es decir, esta noche Disfrutar pasa directamente al grupo llamado “Best of the Best”, creado en 2019 y al que ya pertenecen elBulli, que acaparó el podio cinco veces, cuatro de ellas de forma consecutiva, ya que Ferran Adrià obtuvo la distinción en los años 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009, algo que ya no volverá a ocurrir. Por su parte, otro español El Celler de Can Roca se subió al podio en dos ocasiones, en 2013 y en 2015. Además de estos dos espacios, lo ocupan Central (Lima), The French Laundry y Eleven Madison (Estados Unidos), The Fat Duck (Inglaterra), Osteria Francescana (Italia), Geranium y Noma (Dinamarca) y Mirazur, en Francia.

Si en la edición anterior Table, la casa en París de Bruno Verjus en París ocupó el tercer lugar, ¿qué ocurrirá hoy? Le seguía en el quinto Maido (Lima), la casa del peruano Mitsuharu “Micha” Tsumura, que, además, es la mejor en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants de 2024. Tras él, en el sexto puesto se encuentra Atomix, en Nueva York. El séptimo fue para Quintonil, en Ciudad de México, mientras que en el octavo se asentó Alchemist (Copenhague). Gaggan, en Bangkok, y Don Julio (Buenos Aires) cierran el codiciado Top 10.

Hace unos días, sin embargo, conocimos qué establecimientos forman parte del segundo tramo de la lista, es decir, ocupan puestos situados entre el 51 y el 100 en esta edición 2025. En este apartado encontramos cinco españoles. Dos de ellos entran por primera vez: Cocina Hermanos Torres, que se coloca en el 78, y Txispa, en el 85.

Asimismo, sigue en él Aponiente, de Ángel León, en el 84, posición con la que se conforma al bajar desde la 72. También Mugaritz, templo de Andoni Luis Aduriz, que durante más de 10 años se mantuvo en el Top 10 hasta que en 2023 salió del Top 50 al descender al 31 y de ahí al 81 el año pasado y ahora se queda en el 87. La mala noticia es que Quique Dacosta Restaurante ya no se encuentra entre los 50 mejores. En la edición pasada logró hacerse el 14 y observamos que ha bajado al 65. Si hacemos recuento, en este apartado, que el año pasado se asentaron tres locales desde anoche lo hacen dos más, cinco.

Observando este tramo del 50 al 100, no aparece Enigma, el gran templo de Albert Adrià, que ocupaba el 59, así que lo que está clarísimo es que habrá pegado el salto para colocarse dentro de los 50 mejores casas.

¿Cuáles son las reglas del juego

La lista es responsabilidad de la Academia 50 Best, compuesta por 1.080 expertos divididos en 27 regiones. Cada miembro puede votar hasta 10 restaurantes, que haya visitado en los últimos 18 meses. Si un votante sólo vota dentro de su región, puede elegir hasta 7. Si vota a nivel internacional, puede elegir 3 o más de fuera de ésta. Recordemos que los restaurantes que hayan ocupado el primer puesto en ediciones anteriores y que pertenezcan al grupo "Best of the Best" no entran en las votaciones, que son confidenciales hasta el anuncio de la lista. Es obligatorio haber visitado los restaurantes en los últimos 18 meses, y se debe indicar la fecha de la última visita. Importante: no pueden votar restaurantes en los que tengan intereses financieros o de gestión. Y, por último, se vota al restaurante, no a chef, ni por cenas especiales preparadas fuera del establecimiento.