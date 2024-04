En elBulli 1846 es posible comer conocimiento y dormir ¡gratis!

El 15 de junio elBulli1846 cumple un año convertido en museo, el sueño y proyecto de vida de Ferran Adrià, quien cambió el paradigma de la gastronomía mundial. Tuvimos la suerte de acompañarle el día de su inauguración y de recorrer junto a él el que fuera el restaurante más influyente del mundo hasta el mismo día de su cierre: el 30 de julio de 2011. Aquel día, repitió por activa y por pasiva que jamás se volvería a comer en aquel comedor, que, por cierto, sigue intacto. El mismo que durante años fue destino de apasionados de la gastronomía, que viajaban desde cualquier punto del planeta para conocer el trabajo innovador del cocinero y la creatividad que allí se hacía. El establecimiento cerró para reabrir el año pasado para convertirse en el primer restaurante convertido en museo, ya que el objetivo de Ferran es salvaguardar su legado y que, sobre todo, quienes no lo conocieron comprendan qué pasó allí para que elBulli fuera ElBulli: “La revolución comenzó a mediados de los 90. Piensa que los cocineros que hoy tienen 30 años, que son muchísimos, ni habían nacido”, nos advierte al tiempo que confirma que somos unos privilegiados por haber formado parte de ello. Fue un momento mágico, porque, a finales de los 80, era impensable que un país como España se situara en el lugar en que se colocó gastronómicamente hablando”.

Un año después de su reapertura como museo, Adrià ha decidido revelar su última creación: pasar una noche en elBulli1846, es decir, convertir en alojamiento durante una noche el restaurante en el que se crearon 1846 platos, de ahí el nombre del museo, cuya idea que ha partido de Airbnb (Airbnb.com). Sí, por primera vez, elBulli1846 abre sus puertas para una estancia única que combina arte, historia e innovación culinaria y será el mismo Ferran quien recibirá en persona a los dos huéspedes, que dormirán en una cama “emplatada”, inspirada en la icónica aceituna esférica de elBulli. Se trata de una experiencia diseñada para inspirar, emocionar y celebrar el espacio y lo cierto es que Ferran está feliz con la idea y con compartir su legado: “La misión de elBullirestaurante consistía en traspasar los límites. Alcanzamos lo que creíamos, que eran los límites de lo que se puede ofrecer durante una experiencia gastronómica al máximo nivel. Ahora estoy entusiasmado por superar nuevos retos creativos, compartir esta forma de ver el mundo con los huéspedes que pasen una noche aquí y presentarles nuestro último capítulo como elBulli1846”, afirma

En cuanto a la estancia de una noche en el espacio, situado en Cala Montjoi, será para dos huéspedes, insistimos, que tendrán el privilegio de contar con Adrià como anfitrión y es gratuita.Irrepetible y exclusiva donde las haya, ésta incluye conocerle y descubrir el impresionante legado de elBullirestaurante y entender su impacto en el mundo de la gastronomía. También, tendrán acceso exclusivo al mítico espacio, incluidas a las salas privadas, como el que fuera el almacén de elBulli y la Despensa-Capilla, dedicada a Sant Stomak. Pero aquí no acaba la cosa, ya que también cenarán en uno de los restaurantes favoritos de Ferran en Roses y tras el check-out tendrán su mesa en el restaurante Enigma (Barcelona), dirigido por su hermano Albert Adrià , segundo mejor chef del mundo, según The Best Chef Awards.

¿Cómo reservar semejante experiencia? Tomen nota, porque la estancia exclusiva tendrá lugar la noche del 16 al 17 de octubre y quienes deseen conseguir pasar una noche en el restaurante que cambió el paradigma de la gastronomía podrán solicitar la reserva a partir del día 17 de abril a las 18:00 CEST en airbnb.es/elbulli1846. Eso sí, los huéspedes se ocupan del trayecto desde y hasta Roses, localidad situada a sólo 20 minutos de Cala Montjoi, en la Costa Brava. Sí serán trasladados hasta elBulli1846. Como aclaración, Airbnb detalla que la estancia es apta para un máximo de dos adultos e incluye cenas fuera del espacio. Y, una advertencia, quienes no logren hacerse con la reserva, sí podrán visitar el [[LINK:EXTERNO|||https://elbullifoundation.com/tickets/">]], de martes a domingo, desde el 1 de mayo hasta el 12 de octubre. Es decir, durante la temporada de verano.