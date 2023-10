España, de nuevo, ante la posibilidad de tener el mejor restaurante del mundo

España se encuentra en un momento emocionante con respecto a la posibilidad de recuperar el prestigioso título al mejor restaurante del mundo. Aunque las clasificaciones en el mundo de la gastronomía suelen ser discutidas debido al secretismo en torno a los métodos de votación, The World’s Best 50 Restaurants sigue siendo una de las listas más esperadas y respetadas, ya que coloca a un solo restaurante en lo más alto de la escena culinaria mundial durante un año completo. La revelación del mejor restaurante está programada para el 5 de junio de 2024 en Las Vegas, Estados Unidos.

Con la retirada del actual número uno, el restaurante Central en Lima, Perú, el panorama ahora se ve con tres restaurantes españoles en las principales posiciones. Disfrutar en Barcelona ocupa el segundo lugar, seguido por DiverXO de Dabiz Muñoz en Madrid, y completando esta terna está Etxebarri en Atxondo, Bizkaia, que se encuentra en el cuarto lugar. En la quinta posición se ubica el danés Alchemist en Copenhague, una ciudad que ya ha sido hogar de otros restaurantes famosos como Noma y Geranium.

La tradición en estas clasificaciones sugiere que el restaurante en la segunda posición puede ascender al primer lugar en la próxima edición. Sin embargo, para los chefs detrás de Disfrutar, Eduard Xatruch, Oriol Castro, y Mateu Casañas, la prioridad no es la competición, sino brindar experiencias excepcionales a sus clientes y mantener la satisfacción en su equipo, sus familias y sus comensales. Recientemente, fueron galardonados con el Premio Nacional de Gastronomía, un reconocimiento que aprecian pero celebran con humildad.

El reconocimiento como el mejor restaurante del mundo es un prestigio que España ha experimentado en el pasado con elBulli, que ostentó el título en cinco ediciones, cuatro de ellas de manera consecutiva, entre 2006 y 2009, y El Celler de Can Roca, que recibió el honor en 2013 y 2015. Ambos restaurantes, ubicados en Girona, forman parte de la categoría "Best of the Best," un reconocimiento que permite que otros candidatos puedan competir sin generar bloqueos. Habrá que esperar hasta el 5 de Junio de 2024 para conocer la decisión final.