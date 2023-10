Este es el restaurante donde se pueden comer las mejores pizzas de España

Carteles de luces de neón, paredes decoradas con infinidad de pósters y olor a comida recién hecha dan la bienvenida a los consumidores a Can Pizza, un restaurante en el que podrán degustar las mejores pizzas de España.

En 2021, la pizzería se hizo con el premio a la mejor pizza de España en estilo libre gracias a Jerry Tometo en la primera edición del concurso de La Mejor Pizza de España Madrid Fusión Alimentos de España by D.O Rueda. Sobre una masa fermentada "con cariño" se combinan una refrescante base de pomodoro amarillo, un suave corazón de burrata, tomates cherry sazonados, cebolleta, cebolla adobada, orégano, hojas de albahaca, tomillo, sal, pimienta y ajo. Todos estos ingredientes permiten a los consumidores saborear una pizza artesana nada más salir del horno.

No obstante, no contentos con ello, Can Pizza volvió a alzarse ganadora por segundo año en 2023 gracias a su elaboración de una pizza margarita y otra pizza de ingredientes libres llamada Pulp Edition. Una base fermentada durante 72 horas acoge a productos clásicos y originales como una base de tomate, sobrasada, pulpo, oliva Kalamata, ajo, mozzarella Fior di Latte, romero, tomillo, pimienta, orégano e hinojo.

Los jueces ya eligieron a su pizza ganadora, pero, ¿te gustaría poder hacerlo a ti? Los clientes podrán disfrutar del menú especial "Pizza Kombat" en todos los locales de Can Pizza hasta el próximo 6 de noviembre. En esta comida, la pizza Jerry Tometo y la Pulp Edition se enfrentarán a combate para que los consumidores voten cuál es, a su juicio, la mejor pizza de España.