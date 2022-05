Jerry Tomato, la mejor pizza de España en estilo libre

Según llega a la mesa, la sorpresa está servida. Así que, antes de probar la suya, fíjese. La nuestra es un pequeño huerto sobre una ligerísima masa de pizza. Antes de saborear de la primera porción, cuidado, son individuales, así que no, no hay peleas, el pizaiolo nos explica que la masa la elabora a partir de varios tipos de harina y que la deja reposar durante 72 horas y en ella aplica una cocción larga, de ahí que resulte súper digerible. El lema es: «Si amas la masa, amásala». Por eso, su creación es cien por cien manual, sin rodillos, lo que, junto a su fermentación permite conseguir una textura crujiente, única y perfecta. Nos aconsejan mirarla, disfrutar su aroma y escucharla al romper el borde con el dedo, un juego al que nos invitan para comprobar que éste es alto y crujiente, lo que significa que contiene poco volumen de peso, sí aire y no resulte pesada. Entre las clásicas, nos gusta la margarita, por sencilla, contener pocos ingredientes y exhibir la excelencia. Si no lleva tomate, destaca una variedad de quesos italianos (parmesano, mozzarella, scamorza, gorgonzola… ) con los que el pizaiolo juega. En la Carbonara, incluye guanciale, huevo roto y pecorino, entre otros elementos, y en la Porchetta, ésta, berenjena, salsa de miel y mostaza y romero. Son pizzas que han dado un paso más, como la Marinara, con anchoas y alcaparras, como ingredientes principales, la Amatriciana y The Italian Job, con jamón serrano, tomates cherry, albahaca, parmesano y aceite de oliva. Recuerden, la burrata de la vegetariana contiene leche vegetal.

La mejor de España

Todas poseen un formato de 30 centímetros y nosotros optamos por la la Jerry Tomato, declarada como la mejor pizza de España en estilo libre durante en Madrid Fusión. Con una refrescante base de pomodoro amarillo, destaca un suave corazón de burrata, orégano, hojitas de albahaca, tomillo, sal, pimienta, tomates cherry sazonados, cebolleta, cebolla adobada y ajo. Todos los ingredientes están colocados sobre la masa templada frescos y en crudo, excepto un par de tomatitos, de ahí que resulte una pizza artesana en la que saborear la calidad de los elementos incluidos tras salir del horno. Un detalle que muestra la filosofía del concepto en el que se rinde tributo al icónico manjar romano tantas veces mal tratado. Nosotros la armonizamos con una copa de un frío vino blanco, de la D.O Venezia, un Pinot Grigio, que forma parte de una acertada selección de ejemplares italianos. Al entrar, el Ferrari de los hornos, de gas y electricidad, con una pantalla de control digital y, detrás, el comedor (pronto inauguraremos la terraza) con paredes con el sello de la graffitera Yubia (yu_yubs).

Dónde calle Serrano, 85. Madrid. Teléfono 91 724 73 76. Precio medio 20-25 euros www.canpizza.eu