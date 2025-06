Las flores de Valdecuevas: explosión de frescura con Flor Innata

Cuando llega el verano, lo que apetece es sol, risas con amigos y una copa de vino bien frío. Y ahí es donde entra Flor Innata, la gama más joven, desenfadada y espontánea de la bodega Valdecuevas. Bajo el lema “fresco, fácil y sin historias”, esta colección está pensada para quienes disfrutan de lo auténtico, sin complicaciones, y con un vino que encaja con su forma de vivir.

Flor Innata no es una moda, es una actitud. Una manera de acercarse al vino desde el placer sin pretensiones, con naturalidad y ganas de compartir. Ya sea en la playa, en una terraza urbana o en casa con amigos, estos vinos están diseñados para acompañar momentos reales y 100% disfrutables.

Con Flor Innata, Valdecuevas apuesta por conectar con una generación que vive el vino desde el momento, no desde el protocolo. “Queremos que nuestros vinos formen parte de la experiencia, no que sean una lección de cata. Son vinos que no se entienden, se viven”, explica Ximena Lasa, directora de marketing de la bodega.

Flor Innata Verdejo 2024

Una reinterpretación del clásico verdejo para los que buscan algo familiar, pero con un aire diferente. Elaborado a partir de un coupage de verdejo y sauvignon blanc, destaca por su aroma intenso a frutas tropicales (piña, mango), matices herbáceos y un sutil fondo anisado. Se elabora con maceración en frío para potenciar su perfil aromático, y se cría durante dos meses sobre lías para aportar untuosidad y volumen en boca. El resultado es un blanco envolvente, muy refrescante y perfecto para acompañar una comida ligera, una tarde de terraceo o una noche con música suave y amigos.

Flor Innata Rosado 2024

La fusión inesperada entre tempranillo y verdejo da lugar a un rosado de color rosa palo, nariz potente con notas de frutas rojas, flores frescas y hierbas aromáticas. En boca es suave, fresco y persistente, con un equilibrio que lo convierte en el compañero ideal para platos fríos, picoteos o simplemente para brindar al atardecer. Su proceso de elaboración cuida cada detalle: desde la maceración en frío hasta la fermentación lenta del mosto yema, conservando toda la frescura de la fruta.

Flor Innata Frizzante 2024

El más gamberro y festivo de la gama. Una propuesta diferente, chispeante y con burbuja fina, elaborada a partir de uvas verdejo y gewürztraminer vendimiadas tempranamente. ¿El objetivo? Lograr un vino con baja graduación, mucha frescura y un punto dulce natural que conquista a la primera. En nariz es floral y afrutado, con recuerdos a azahar, manzana verde y frutas tropicales. En boca es redondo, goloso y refrescante, ideal para quienes buscan algo ligero y divertido. El frizzante que se abre “por si acaso” y siempre acaba siendo el protagonista de la fiesta.

Flor Innata está pensada para un público joven de espíritu, que aprecia lo bueno pero que no quiere reglas. Es la copa fría en la mano mientras cae el sol, el brindis espontáneo, la risa que se escapa. Son vinos sin complicaciones, que se abren sin buscar una ocasión especial, porque los mejores momentos no se planifican.

Detrás de Flor Innata está Valdecuevas, una bodega familiar ubicada en el corazón de la D.O. Rueda, que en 2023 celebró su primera década de vida. Fundada por la familia Martín Rodríguez, con una larga trayectoria en el sector agroalimentario de Castilla y León, la bodega combina tradición vitivinícola, tecnología e innovación sostenible.

Con más de 125 hectáreas de viñedo propio repartidas entre Rueda y La Seca, cultiva las variedades verdejo, la mayoritaria, sauvignon blanc, viognier, gewürztraminer y tempranillo. En su bodega, situada dentro de la finca La Pardina, se elaboran vinos de alta calidad bajo la supervisión del enólogo Jesús Martínez, que conjuga el saber tradicional con las técnicas más punteras.

Flor Innata es su cara más libre, fresca y contemporánea. Una propuesta con alma de verano que demuestra que el vino también puede ser fácil, divertido y muy, muy disfrutable.