Fuenterrabía acoge mañana el XV Concurso de Pinchos y Tapas Medievales

Fuenterrabía acoge mañana en la Sociedad KLINK Elkartea el XV Concurso de Pinchos y Tapas Medievales que organiza la Red de Ciudades y Villas Medievales. Un certamen en el que conoceremos quién es el chef medieval del año, ya que siete profesionales, que representan a cada una de las ciudades y villas que integran la Red, competirán para suceder al campeón de 2022, Adur Arrieta, de Tatapas Gastroteka, que lo consiguió en Marvão.

Sabed que no se trata de un concurso de pinchos cualquiera, así que no hay mejor excusa para coger carretera y manta para conocer la villa pesquera y marinera. La competición cuenta con varios aspectos que lo diferencian, ya que, en primer lugar no se pueden utilizar ingredientes posteriores al descubrimiento de América, lo que agudiza el ingenio de los participantes a la hora de crear sus joyas culinarias en miniatura. Lo que si pueden usar son técnicas de cocina modernas.

Asimismo, los pinchos y tapas representan siempre la esencia de la tierra de cada cual, tanto monumental como gastronómicamente, y suelen ser, como ocurre en 2023, un compendio de lo mejor de cada tierra.

Los aspirantes ya han ganado los concursos de la Red, que han tenido lugar en sus localidades a lo largo del año.

Son, de norte a sur, Gorka Irisarri de Gastroteka Danontzat en Hondarribia (Gipuzkoa); Cristian Solana de Restaurante El Puntido en Laguardia (Álava), Ibán Garin de Bar Restaurante Bienara en Estella-Lizarra (Navarra); Benilde Soria de Bar Lacalle en Almazán (Soria); Irene Gómez Perdigón de Pastelería Gustos de Antes en Sigüenza (Guadalajara);Severiano García de Hotel Oasis en Jerez de los Caballeros (Badajoz) y Hélder António Ramilo Pires Del Restaurante Mil-Homens de Marvão (Portugal).

Además, el concurso es también una iniciativa turística, que une y hermana a la Red Medieval y la hace más atractiva, porque quien lo desee puede este fin de semana probar los pinchos a concurso en diferentes bares de la ciudad gipuzkoana, haciendo su propia ruta de pinchos medievales procedentes de toda la península ibérica. El precio es de 4 euros cada uno con cerveza, vino o agua

Fuenterrabía atesora un rico legado histórico. A las ya conocidas murallas, casco histórico, barrio de pescadores o el Fuerte de Guadalupe, entre otros, desde el año pasado se está trabajando en la recuperación y puesta en valor del Castillo de San Telmo. Tras la exitosa apertura a la ciudadanía con las visitas guiadas, próximamente se trabajará para darle un futuro uso que refuerce aún más el legado histórico de Hondarribia.

El olor del mar se cuela en las cocinas, con merecida fama de preparar la mejor sopa del pescado del mundo. Los productos del mar son los grandes protagonistas pero también los son las carnes de la zona, reconocidas por su excelencia y calidad. Vanguardia y tradición. Platos de siempre como las kokotxas de merluza, el marmitako o el txangurro son algunas recomendaciones a degustar para todos los visitantes a Hondarribia, y, por supuesto, ese fin de semana, también los pinchos y tapas medievales.

Para disfrutar de los manjares, es fácil

En Mika (Arma Plaza, 2) sirven la oreja rellena con salsa de la abuela, de Benilde Soria Martínez.

En Sandara, en San Pedro, 12, Ancestros, de Iban Garín Díaz.

En Danontzat, en Denda, 6, Erromesa, de Gorka Irisarri.

En Tatapas, en Nagusia, 31, Copa de trucha, de Severiano García Vázquez.

En Gran Sol, en San Pesro, 63, Alquimia, de Cristian Solana.

En Medievo, en Guipuzkoa Plaza, 8, Fantasía Malufa, de Hélder Antonio Ramilo Pires.

En Hondar, Zuloaga, 20, Chusquero Saguntino, de Irene Gómez.

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a siete municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal) y Sigüenza (Guadalajara).

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura. El exitoso Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, que se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red_Corriendo el Medievo, que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte son un ejemplo de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Pero hay mucho más, como el proyecto En Clave de RE-D, del que forman parte siete conciertos consolidados en las ciudades y villas medievales. www.villasmedievales.com