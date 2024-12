Juanlu Fernández: "No me esperaba la segunda estrella Michelin"

Juanlu Fernández nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1984. Creció viendo cocinar a su abuela recetas tradicionales andaluzas y rodeado de los famosos vinos y vinagres de Jerez que siempre estaban presentes en su casa. Dio sus primeros pasos profesionales trabajando primero en una panadería y después en una pastelería, donde empezó a tener contacto con los ingredientes que son la base fundamental de su formación y lo que despertó en él el interés por la cocina y su inquietud por profundizar más en ella.

Cambió de trabajo y durante algunos años se ocupó en distintas cocinas de la provincia de Cádiz. Pero sin duda, el punto de inflexión de su carrera fue unirse al equipo del cocinero vasco Martín Berasategui en su mundialmente famoso restaurante Lasarte. Fue en este templo de 3 Estrellas Michelin donde comenzó a aprender sobre técnica y precisión, entendiendo que, para trabajar en un restaurante de esta categoría es necesaria mucha dedicación y constancia. Bajo las órdenes de Martín se mudó a Tenerife y continúo formándose y aprendiendo no solo sobre cocina, sino también sobre gestión. A los 23 años emprendió Aponiente junto a Ángel León dirigiendo el proyecto gastronómico del grupo y alcanzando, durante ese tiempo, importantes logros como los 3 Soles Repsol o las 3 Estrellas Michelin, además otros muchos reconocimientos.

Con 33 años decidió que era el momento de volar en solitario. Decidió abrir su propio proyecto en el que deseaba poder volcar todo lo vivido hasta entonces y donde poder plasmar su personalidad y forma de entender la gastronomía. Es entonces cuando nace LÚ Cocina y Alma, en su ciudad natal, en su Jerez del alma en el año 2017. LÚ es su restaurante, pero es mucho más, es el lugar donde Juanlu se expresa libremente, donde su amor por Jerez y la filosofía francesa que le caracteriza, le sirve de inspiración para crear una propuesta con la que interpreta su tierra, su cultura, sus raíces, su gastronomía y su propia historia.

Gracias al equipo directivo de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" y "Vinagre de Jerez" del Marco de Jerez se ha podido producir un encuentro con el chef en su ciudad. Allí le hemos podido acompañar incluso a hacer la compra en el Mercado de la ciudad. Como curiosidad, la verdura la adquiere en el puesto de su hermana, y el pescado, en el de la familia de La Paquera de Jerez, una gran cantaora gitana de flamenco fallecida en 2004. "No me esperaba la segunda estrella", comenta entre puesto y puesto del mercado. "No tenía ninguna pista que me hiciera pensar que me la darían". Este cocinero afable y cercano se ha convertido en uno de los ídolo indiscutibles para la ciudadanía de Jerez: no para de recibir felicitaciones allá por dónde va.

