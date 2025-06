Marqués de Riscal inicia una era como el mejor viñedo del mundo

Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal presentó en Madrid su nueva de campaña RISK ALL ("Arriesgar todo") que, sumado al reconocimiento de World’s Best Vineyards que ubica a la bodega en la cima del panorama vitivinícola mundial, es el punto de partida para alcanzar nuevas metas. “Los reconocimientos nos impulsan a seguir creciendo. Se dice que lo difícil es mantenerse, pero no es suficiente. Los valores de esta bodega y sus estándares de excelencia nos llevan a ser ambiciosos y querer más, por eso seguiremos arriesgando”, aseguró con su pasión característica Ricardo Diéguez Jiménez de la Espada, director general de la bodega.

Este reconocimiento mundial da pie a una campaña cultural y visual para acercar la historia de Marqués de Riscal a nuevas audiencias, más allá del mundo del vino. Apela a públicos que valoran la cultura, la arquitectura, el arte y las experiencias transformadoras. Un viaje emocional y estético que invita a descubrir una bodega que ha sabido reinventarse sin perder su esencia y que se compromete a seguir en esa dirección.

Con la mirada y el trazo del reconocido diseñador e ilustrador Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño 2002 y Premio Nacional de Ilustración 2006, la bodega narra tres grandes hitos de su historia a través de piezas gráficas que capturan el espíritu de innovación y valentía de Riscal.

En primer lugar, se reivindica la introducción del método bordelés en Rioja (creación del Médoc Alavés). En 1862 la Diputación de Álava pidió ayuda a Guillermo Hurtado de Amézaga, el marqués de Riscal, para darle forma a un nuevo proyecto: el Médoc Alavés. Hurtado de Amézaga se encargó de la contratación de un maestro bodeguero que introdujo el método bordelés de producción para mejorar la calidad de los vinos.

En segundo lugar, en un contexto aciago provocado por la filoxera, Juana Zavala y Guzmán tomó las riendas de la bodega en 1888 cuando falleció su marido Camilo Hurtado de Amézaga. Más tarde, en 1895, el vino de Marqués de Riscal fue el primero no francés en conseguir el Diploma de Honor de la Exposición de Burdeos, reconocimiento muy prestigioso en la época. Desde entonces, Marqués de Riscal luce una reproducción del diploma en la etiqueta de Marqués de Riscal Reserva.

Por último, la construcción del hotel vanguardista diseñado por el reconocido arquitecto Frank O. Gehry e inaugurado en 2006 en la Ciudad del Vino, ubicada en la villa medieval de Elciego. El Hotel Marqués de Riscal es una joya arquitectónica que fusiona arte, tradición, diseño y enoturismo. Su estructura vanguardista, con volúmenes asimétricos y una espectacular cubierta de titanio en tonos vino, dorado y plata, se ha convertido en un símbolo de la transformación de la Rioja Alavesa y de referencia en el enoturismo.

En 2024, la prestigiosa lista World’s Best Vineyards premió Marqués de Riscal como el mejor viñedo del mundo. Este galardón destacó su excelencia enoturística, su historia centenaria y su innovadora arquitectura, representada por el icónico edificio diseñado por Frank Gehry. La distinción premió no solo la calidad de sus vinos, sino también la experiencia completa que ofrece a los visitantes. Este reconocimiento internacional reafirmó el liderazgo de Marqués de Riscal en el mundo del vino, posicionándola como un destino imprescindible para los amantes de la cultura vitivinícola.

Fundada en 1858, Marqués de Riscal es una de las bodegas más emblemáticas e innovadoras de España. Pionera en la introducción del método bordelés en Rioja, ha estado siempre a la vanguardia de la viticultura, apostando por la excelencia, la innovación y el riesgo como parte de su ADN. Desde la obtención del Diploma de Honor en la Exposición Universal de Burdeos en 1895 hasta la creación de Barón de Chirel, precursor de los vinos de alta expresión en Rioja, Marqués de Riscal ha marcado hitos que han transformado el sector. En 2006, volvió a romper moldes con la inauguración de la Ciudad del Vino y su icónico hotel diseñado por Frank O. Gehry, símbolo de la unión entre vino, arte y arquitectura. En 2024, ha sido reconocida como el Mejor Viñedo del Mundo por World's Best Vineyards, consolidando su liderazgo internacional y su compromiso con ofrecer experiencias únicas.