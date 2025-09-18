¿Se pueden comer patatas germinadas? Aquí tienes la respuesta

¿Alguna vez te has ido a hacer una tortilla y te has encontrado con que a tu patata le han crecido garras?

Las patatas son un ingrediente que se puede encontrar en todas las cocinas de España debido a su gran versatilidad y delicioso sabor. Sin embargo, cuando llevan algún tiempo almacenadas estos tubérculos comienzan a germinar.

A continuación, te explicamos cuando y cuando no consumir patatas germinadas:

Qué significa que mi patata este germinando

Patatas germinadas Istock La Razón

Las patatas germinadas se dan cuando el tubérculo entra en proceso de brotación para convertirse en una nueva planta. A menudo, esto significa la aparición de renuevos blancos y una coloración verdosa debido a la solanina, un poderosa sustancia química. Esta, en grandes cantidades puede resultar perjudicial para la salud.

Cuándo se puede comer una patata germinada

La frescura es un indicador clave para indicar cuando se puede consumir un alimento: Las patatas que tienen manchas oscuras o arrugadas o una textura blanda se deben desechar.

Las patatas siempre que sean firmes son aptas para en consumo, basta con limpiarlas y cocinarlas adecuadamente.

Asegúrese de retirar las zonas verdes y pelar por completo el tubérculo ya que la solanina suele estar más presente en la piel. Siempre que los brotes sean pequeños, se pueden retirar con el tejido circundante.

Cómo hacer que las patatas no germinen

Para evitar el proceso de germinación es aconsejable almacenar el alimento en un lugar fresco oscuro y seco. La luz solar estimula el crecimiento de la planta así que hay que evitar guardarlas cerca de una ventana o fuente de luz.

No las metas en la nevera, ya que una temperatura demasiado baja puede alterar el contenido en azúcar de la patata, volviéndolas no aptas para el consumo humano.

Por último, a la hora de envasarlas siempre es preferible guardarlas en papel o recipientes transpirables en lugar de bolsas de plástico, ya que estas tienden a retener la humedad y facilitan la aparición de moho.