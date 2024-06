¿Queréis saber dónde desayuna Begoña Rodrigo o dónde disfruta de un mollete de pringá y chicharrones Ángel León?

Ángel León, Begoña Rodrigo, Diego Guerrero, Elena Arzak, Joan Roca o Pepe Solla, entre otros cocineros, desvelan sus “secretos mejor guardados”, como dice Maca de Castro. Es decir, dónde desayunan los hermanos Torres, dónde van de vinos Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, responsables de que Disfrutar sea reconocido el mejor restaurante del mundo, según The World 50 Best Restaurant’s, o la heladería preferida de Paco Morales. Sí, 125 cocineros del universo Guía Repsol recomiendan más de 750 locales para satisfacer cada momento del día a un precio asequible. En total, son 550 nuevos y 200 ya identificados en anteriores ediciones, que ahora han refrendado los propios cocineros. Terrazas, chiringuitos, cafeterías, barras, casas de comidas, pastelerías, heladerías, vinotecas y coctelerías. Toma nota para saber a dónde ir a cualquier hora.

“Los Soletes donde comen los cocineros este verano 2024” se ha presentado en Lorca (Región de Murcia), porque sí todos tenemos ya la cabeza casi en modo vacaciones, así que resulta especialmente valioso tener localizados esos sitios de confianza de los cocineros. Así que, ya sabemos dónde parar durante el viaje o dónde probar la cocina local al llegar al destino gracias a la app de Guía Repsol, que ofrece los lugares más apetecibles geolocalizados. Más de 4.000 establecimientos, que ya lucen su Solete, además de todos los restaurantes Recomendados y 1, 2 y 3 Soles para exprimir el verano.

Begoña Rodrigo con una tostada de aguacate y un bocadillo de calamares desayunando en Tres14, en la playa de La Patacona (Valencia); Ángel León tomándose el mítico mollete de pringá y chicharrones, de Casa Vicente Los Pepes, en El Puerto de Santa María; Diego Guerrero abriendo boca con la ensalada de San Isidro, en Rambal, en Madrid, o Elena Arzak a la hora del aperitivo en El Café de la Concha, en plena bahía donostiarra. En esta nueva edición de Soletes, los cocineros nos descubren todos esos sitios informales, familiares unos o recién abiertos otros, y siempre asequibles a los que van cuando no están trabajando.

Este listado cuenta con unos Soletes excepcionales, en los que han colaborado treinta y siete cocineros distinguidos con 3 Soles Guía Repsol, además de otros con 2 y 1 Soles. 125 profesionales han convertido esta edición estival de Soletes en un hito. Han compartido con el público su criterio y el conocimiento de sus respectivas zonas para señalar más de 750 lugares en los que merece la pena parar: lugares cercanos, amables y con buen ambiente repartidos por toda la geografía española, desde Cadaqués hasta Ceuta.

“Para mí, un Solete es una pista maravillosa, que te asegura salir contento cuando vas a parar en una zona que no conoces. Son una grandísima idea y una información muy valiosa”, asegura Begoña Rodrigo. “No falla, si vas por ejemplo de Madrid al Puerto de Santa María, en un vistazo ves las opciones para picar algo con un sello de confianza”. Dónde parar durante el viaje o probar la cocina local al llegar al destino está a un solo clic, con más de 4.000 establecimientos que ya lucen su Solete.

De la mano de los mejores embajadores posibles, Guía Repsol responde a la inquietud por visibilizar todos los territorios, también los que no suelen aparecer en las guías gastronómicas. “Los Soles nos han señalado chiringuitos, terrazas, bares, cafés o coctelerías que son todo un descubrimiento. Ellos conocen mejor que nadie el espíritu de los Soletes, porque los frecuentan con amigos, con familia o con su equipo y han tenido la generosidad de compartirlos. Es una guía estupenda para las vacaciones, justo ahora que tantos viajamos y estamos deseando saber dónde comer o tomar un helado”, señala María Ritter, directora de Guía Repsol.

“Algunos de mis Soletes son muy auténticos, de los que no quedan, en los que más disfruto por el cariño que le ponen a todo”, asegura Maca de Castro (3 Soles Guía Repsol) en Mallorca.

Ahora, ya sabes que Andoni Luis Aduriz (3 Soles Guía Repsol) va al merendero ‘La Cabaña’ a tomar sardinas junto al faro; que a Joan Roca le encantan los quesos locales artesanos, de Formaticum, en Gerona; el pastel que vuelve loca a Martina Puigvert, de Les Cols, cuando se pasa por Pastissería Ferrer, y que Fratelli Figurato, en Madrid, es la pizzería favorita de los también trisoleados Paco Roncero y Toño Pérez, de Atrio.

“Los Soletes me parece una idea muy novedosa porque, a nivel de gastronomía son sitios muy frescos, originales y muy asequibles, a los que nosotros mismos acudimos”, apunta Elena Arzak. La búsqueda de lugares genuinos, que forman parte de la identidad de la zona, convive con las nuevas tendencias y anima a los emprendedores que intentan abrirse camino en la hostelería. Por su parte Ángel León señala que "Los Soletes son un premio en un sector que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es el que nos da a comer a diario en este país. Lugares cotidianos, lugares de barrio maravillosos, lugares inesperados donde hay una cocina con cariño, una familia o un equipo que ama su trabajo, a un precio asequible para un público que puede disfrutarlo y no hay que esperar tres años para ir a un restaurante con 3 Soles".

Con esta ilustre edición, en la que se superan los 4.000 Soletes, añadimos más chiringuitos y terrazas donde saborear el buen tiempo a la ya nutrida lista de Soletes veraniegos: La Gabia dels Mussols, en Sant Feliu de Guixols (Barcelona), es el chiringuito predilecto de Javier y Sergio Torres, de Cocina Hermanos Torres; Alberto Ferruz, de BonAmb, va a La Cantina de Jávea, en el puerto, a por el mejor producto, y El Cazurro, de Liencres, es uno de los lugares favoritos de Jesús Sánchez, de El Cenador de Amós.

Los helados se han revelado como una debilidad para los cocineros, que no han dudado en detallar sus preferidos: a Paco Morales, de Noor, le gusta el de stracciatella, de Buonisssimo Gelato, en Córdoba; Juan Carlos Padrón, de El Rincón de Juan Carlos, a veces termina sus días de playa con un helado de pistacho, de Picacho, en El Médano (Tenerife), y de la de heladería Xixovic, en Vic (Barcelona), Nandu Jubany, de Can Jubany, destaca el de biscuit glacée.

Para tomar buenos vinos, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, de Disfrutar, apuestan por Uain Bar&Store, en L’Escala (Gerona); si estás en Barcelona puedes ir a desayunar y encontrarte con Javier y Sergio Torres en Dole Café; que te apetece una hamburguesa en Bilbao, haz caso a Eneko Atxa, de Azurmendi, y ve a La Muga.

Por otro lado, el amplio centenar de cocineros laureados han revalidado más de 200 Soletes señalados por Guía Repsol en anteriores ediciones, reconfirmando el buen criterio de sus expertos.

Puedes encontrar toda la información de los “Soletes donde comen los cocineros” en la web y en la app de Guía Repsol, incluidas las valiosas sugerencias de los 3 Soles Guía Repsol que han participado en este listado, además de los citados anteriormente: Pedro Subijana (Akelarre), Pablo González-Conejero (Cabaña Buenavista), Pepe Solla (Casa Solla), Mario Sandoval (Coque), David García (Corral de la Morería), Javier Olleros (Culler de Pau), Francis Paniego (El Portal de Echaurren), Aitor Arregi (Elkano), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño-El Cigarral del Ángel), Kiko Moya (L’Escaleta), Paolo Casagrande (Lasarte), Fran Martínez y Cristina Díaz (Maralba), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Paco Pérez (Miramar), Josean Alija (Nerua), Ramón Freixa (Ramón Freixa), Ricardo Sanz (Ricardo Sanz Wellington) y Pere Monje (Via Veneto).

Con la app de Guía Repsol podrás llevarte de viaje este nuevo listado de Soletes en tu bolsillo y consultarlo cuando quieras. Gracias al geolocalizador podrás filtrar los puntos de mayor interés para tu viaje y los restaurantes más apetecibles durante el camino. Tienes más de 4.000 Soletes donde elegir, además de los 764 restaurantes con 1, 2 y 3 Soles y los 1.453 Recomendados.

Y si necesitas inspiración, la sección “Descubrir” te dará nuevas ideas constantemente para evitar que cualquier viaje sea víctima de la rutina. Hoteles con encanto, museos, rutas senderistas y rincones escondidos te esperan para improvisar un merecido alto en el camino.