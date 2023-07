Remedios Sánchez: "Estaremos en los mejores establecimientos del mundo"

- ¿Se considera "hija" de la tradición familiar de más de 100 años con la marca Geminiano en Campillo, en el término de Guijuelo?

- Así es, procedo de una familia de tradición artesana del Ibérico. He pasado mi niñez en Campillo en la casa donde se mimetizaban la elaboración y secado de nuestros ibéricos con la vida familiar. Toda mi vida he vivido rodeada de ibéricos, en una casa de una familia humilde, sencilla y trabajadora que guardaba un tesoro enorme, el secreto de la elaboración de unos ibéricos artesanos únicos. Cada mañana, me despertaba con el aroma de los embutidos, desayunaba junto a la chimenea de leña, bajo los chorizos. Siempre han formado parte de nuestra vida, cinco generaciones dedicadas a sacar a la luz los mejores ibéricos.

- Esa elaboración familiar, ¿se puede expresar en los secaderos naturales del siglo pasado y en la chimenea de leña alimentada con encinas?

- Por supuesto. Cuando actualizamos y construimos las nuevas instalaciones, de esto hace 28 años, mantuve presente el buen hacer de mi casa e hice una chimenea de leña para el secado de los embutidos, así como secaderos naturales para, abriendo y cerrando ventanas, aprovechar esos aires tan especiales que tiene la situación de nuestra casa. Esta esencia es fundamental para seguir nuestro camino y para diferenciarnos.

- ¿Cómo fueron sus inicios en un sector dominado por los hombres?

- Pues es fácil de imaginar que mis inicios en este mundo de hombres han sido duros… muy duros porque nadie estaba acostumbrado a ver una mujer sola al frente de una empresa de este sector. Mis padres, tíos y abuelos me habían enseñado todo, pero yo misma también me sentía extraña. Poco a poco, con mucho esfuerzo y cayendo y levantándome, he ido cogiendo confianza, a moverme con arrojo, hasta atreverme a poner mi nombre en mis productos.

- ¿Qué ideas aportó a la empresa?

- Mi aportación ha sido darle una vuelta completa. Hemos manteniendo el origen pero hemos cambiado la imagen; hemos hecho un gran esfuerzo en la búsqueda de nuevos productos diferenciadores, mejores, y sobre todo, me he esforzado mucho en tener una producción que nadie tiene, sólo bellota 100% Ibérico. Producimos en los meses de enero y febrero, siempre cerdos 100% raza Ibérica y alimentados con bellotas. Todos los embutidos y jamones son de esa calidad, no hay otra.

- ¿Cree que la marca Guijuelo se preocupa lo suficiente en hacer un producto de calidad?

- En Guijuelo se produce el 85% de Ibérico del mundo, y esto hace que haya todas las calidades. Hasta hace muy poco la producción estaba en manos de familias como la mía, que tenían tradición y la trabajaban en todos los sentidos y gamas. Ahora han entrado grandes operadores y todo está cambiando. Yo espero seguir teniendo mi hueco en la gama más exclusiva y que se reconozca esa calidad de excelencia con la que trabajamos nosotros y por la que apostamos al cien por cien.

- El denominado quinto sabor o umami, ¿en qué consiste?

- El sabor umami, denominado quinto sabor, es un poco indescriptible porque no nos lo enseñan desde niños, pero es real, existe, estimula la parte de arriba de la lengua y por eso cuando lo sientes te apetece más. No es salino, ni dulce, pero es rico. Y el jamón es uno de los productos donde se puede encontrar.

- La pandemia y la crisis económica por la guerra de Ucrania, ¿ha repercutido en los precios de fabricación y, por tanto, en el PVP?

- La pandemia ha sido para nuestro sector un gran freno en todos los sentidos. Primero en la venta, ya que en hostelería es donde más cantidad de jamón se consume. Al haber tanto jamón en las bodegas y producir los mismos cerdos han hecho que tengamos un exceso de piezas, con lo cual el precio no es el que debería ser. Confiamos en que esto cambie y que se reactive toda la economía.

- ¿Qué ayudas recibe de Castilla y León y de la Administración central?

- Tristemente, yo no recibo ayudas de ninguna de ellas.

- ¿Hay avances tecnológicos en un área productiva tan tradicional? Por ejemplo, parece importante el estudio de los ácidos grasos y de nuevos cortes como la bondiola.

- Yo siempre estoy pensando en innovación, desde crear nuevos productos hasta buscar recursos de aprovechamiento de todas las partes del cerdo, así como a estar atenta a todos los avances y estudios científicos para llegar a esa excelencia que tanto persigo. Y efectivamente, la bondiola es uno de esos ejemplos. Es única.

- ¿Sus hijos le ayudan en la empresa?

- Sí, por supuesto, mis hijos son parte de la empresa y del proyecto. Cada uno se ha formado y está dedicado a una labor dentro de la empresa. Javier lleva la parte de gerencia, administración, producción y desarrollo de negocio. Guillermo está más enfocado a ventas, marketing y eventos. Pero los tres somos uno y todos estamos preparados para apoyarnos en todos los departamentos en un momento dado. En producción no nos movemos de casa para que todo esté perfectamente controlado.

- ¿Cómo la ve y cómo se ve en cinco años?

- En cinco años creo voy a ver mi proyecto ya en la calle, estando en los mejores establecimientos del mundo, como en los que ya estamos porque buscan un producto diferencial, que es el que ofrecemos nosotros.