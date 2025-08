Tres joyas gastronómicas que no te puedes perder en Ibiza

Ibiza es mucho más que playas y fiesta. En los últimos años, la isla se ha consolidado como un destino gastronómico de primer nivel, en el que conviven propuestas vanguardistas con la cocina tradicional más auténtica. Entre la gran oferta de restaurantes, hay tres paradas obligatorias que resumen a la perfección esta diversidad: Es Xarcu, Can Domo y Zuma. Tres formas distintas de saborear la isla, pero con algo en común: el respeto por el producto y la búsqueda de una experiencia inolvidable.

Es Xarcu: sabor a mar y tradición

Es Xarcu es la definición perfecta de cocina de producto. Desde hace más de 40 años, este negocio familiar lleva sirviendo pescados y mariscos frescos con una fidelidad absoluta a las recetas tradicionales ibicencas. Su nuevo restaurante, Es Xarcu Es Cubells, continúa ese legado con una propuesta sencilla, honesta y profundamente mediterránea. Situado a los pies de la iglesia de Es Cubells, con una de las vistas más espectaculares de la isla, este restaurante es ideal para disfrutar de una cena al atardecer. En su carta brillan platos como el pescado fresco al horno con patatas, las parrilladas de marisco, los arroces melosos con salmorreta, o las gambas rojas traídas directamente de las lonjas de la isla.

Es Xarcu está ubicado junto a la iglesia de Es Cubells Instagram

Aquí no hay artificios: la materia prima es la protagonista, y el servicio familiar y cercano convierte cada comida en un reencuentro con la Ibiza más auténtica. Así lo describe su propietaria, Cari, a este periódico: "Llevamos haciendo lo mismo desde que abrimos. No sabemos hacerlo de otra forma. Nuestros clientes son nuestra familia y no servimos nada que no serviríamos en nuestra casa. Creo que esa es la clave del éxito, se sienten como en casa y nuestra máxima es que coman bien y estén a gusto". Pese al paso del tiempo, las modas y los cambios en la isla, Es Xarcu ha sabido mantenerse fiel a su esencia sin renunciar a la excelencia, lo que le ha valido el reconocimiento de la Guía Repsol y la Guía Michelin.

Uno de los platos de Es Xarcu Instagram

Tanto Es Xarcu la Cala Virgen, abierto para almuerzos frente al mar, como Es Xarcu Es Cubells, ideal para cenas íntimas con vistas, son dos paradas imperdibles si se quiere conocer el alma gastronómica de la isla. "Desde que llegué a la isla en los años 70, han pasado muchas cosas, pero su esencia perdura. A nivel gastronómico y en todos los ámbitos. Por suerte, hay gente que todavía sabe apreciar el verdadero encanto de la isla, huir de las modas y valorar su potencial al máximo", señala la propietaria. Junto a su marido, desde entonces, han sabido poner en valor el producto, la autenticidad y lo que diferencia a Ibiza de otras islas. "Tiene una energía, una gente y una historia que muy pocos lugares tiene y que poca gente conoce. Animo a todo el mundo que venga a que la recorra de punta a punta, interactúe y se impregne de la magia de la isla", sentencia.

Can Domo: el campo ibicenco en su versión más gourmet

A medio camino entre la calma del interior y la vitalidad de la costa, Can Domo es un agroturismo convertido en templo de la relajación y la buena mesa. Enclavado entre olivos centenarios, muy cerca de Cala Llonga, este refugio ofrece una propuesta gastronómica firmada por el reconocido Grupo Cañitas Maite, liderado por los chefs Javi Sanz y Juan Sahuquillo (2 Estrellas Michelin por Oba y 1 por Cebo en Madrid). Aquí la experiencia se vive sin prisas, entre platos pensados para compartir y un entorno que invita a desconectar. La cocina de Can Domo parte del producto local —mucho de él cultivado en su propio huerto de 15 hectáreas o procedente del entorno más próximo— y se presenta con una estética naturalista, sin excesos ni alardes, pero con mucho sabor.

Los pescados del día de Can Domo Instagram

Sus arroces son ya un clásico, lo mismo que sus carnes ibicencas (como el cordero o el pollo payés) y sus pescados frescos del día. Ahora es momento de probar sus tomates de la huerta, con atún y su lenguado de estero, ménuire cítrica y alcaparras fritas. Como acompañamientos, ideal su lechuga viva o sus pimientos chocolate, así como sus ya famosas croquetas -considerada la mejor del mundo en 2021- o sus buñuelos de queso de cabra Ses Cabretes, membrillo y pistacho. Todo se sirve en un entorno íntimo y acogedor, con apenas 45 plazas en terraza y 20 en el interior, lo que garantiza una atención cuidada y personalizada.

Más allá del restaurante, Can Domo ofrece una experiencia integral: desde habitaciones con encanto hasta sesiones de meditación y masajes en su santuario El Domo. Un lugar para recargar cuerpo y mente sin renunciar al placer del buen comer.

Zuma Ibiza: el Japón contemporáneo frente al mar

Ubicado en una azotea junto a La Marina de Ibiza, Zuma ha traído a la isla su ya emblemático concepto de “izakaya” contemporáneo, que combina la cocina japonesa moderna con un ambiente sofisticado, pero desenfadado. Nacido en Londres y con sedes en las principales capitales del mundo, Zuma aterrizó en Ibiza hace unas temporadas para ofrecer algo distinto: cocina nipona con vistas al Mediterráneo. En su carta encontramos platos para compartir que ya se han convertido en clásicos: desde su famoso black cod marinado en miso hasta los delicados nigiris, pasando por sus tatakis, tempuras o su deliciosa carne wagyu cocinada en la parrilla robata.

Zuma Ibiza Cedida

La experiencia en Zuma va mucho más allá de la comida. Todo está pensado al detalle: la música ambiental, el servicio impecable y la puesta de sol sobre Dalt Vila crean el escenario perfecto para una noche especial. La coctelería merece una mención aparte, con propuestas de autor que mezclan ingredientes asiáticos y mediterráneos.

Reservar con antelación es imprescindible si quieres disfrutar de este oasis culinario, especialmente en los meses de verano. Zuma representa el lujo relajado de Ibiza en su máxima expresión, donde la elegancia no está reñida con la calidez.

