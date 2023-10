La verdadera razón por la que es importante lavar el arroz

El arroz es un alimento fundamental en muchas culturas culinarias y se utiliza en una variedad de platos, desde la paella hasta el sushi, pasando por el arroz con leche y mucho más. Sin embargo, ha habido una discusión continua sobre si se debe o no lavar el arroz antes de cocinarlo. La creencia popular es que lavar el arroz tiene como objetivo eliminar el almidón de los granos y así lograr que quede suelto y separado después de la cocción. Esto se basa en la percepción de que el almidón liberado durante el lavado del arroz se traduce en una textura pegajosa una vez cocido. Sin embargo, los expertos culinarios afirman que este no es el caso.

Diversos factores influyen en la decisión de lavar o no el arroz. Entre ellos se encuentran el tipo de arroz, las tradiciones familiares, las recomendaciones sanitarias locales y la percepción del tiempo y el esfuerzo requeridos para el proceso. Investigaciones recientes han demostrado que lavar el arroz no afecta la textura final, ya que la pegajosidad o dureza del arroz se debe a otro tipo de almidón llamado amilopectina, que se libera durante la cocción. Esto significa que la pegajosidad del arroz depende en gran medida del tipo de grano y no del lavado previo.

Históricamente, lavar el arroz se hacía para eliminar impurezas como polvo, insectos o fragmentos de cáscara, lo cual sigue siendo relevante en algunas regiones donde el procesamiento del arroz es menos meticuloso. Sin embargo, con la creciente presencia de microplásticos en nuestra cadena de suministro de alimentos, el lavado del arroz ha cobrado una nueva importancia. Investigaciones han demostrado que este proceso puede eliminar hasta el 20% de los microplásticos presentes en el arroz crudo, independientemente del tipo de envase en el que se compre.

Además, el arroz puede contener niveles significativos de arsénico, que se acumula durante su crecimiento. Lavar el arroz puede eliminar aproximadamente el 90% del arsénico bioaccesible, pero también puede eliminar importantes nutrientes como el cobre, hierro, zinc y vanadio. Dado que los niveles de arsénico varían según la región de cultivo y la variedad de arroz, se recomienda el lavado previo del arroz y una dieta diversificada para garantizar una ingesta equilibrada de nutrientes. Sin embargo, el lavado del arroz no influye en el contenido bacteriano, ya que las altas temperaturas de cocción eliminan cualquier bacteria presente.